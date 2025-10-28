Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

Este martes continúa la competencia por la Liga de Naciones Femenina y corresponde el partido de Uruguay contra Argentina.

Las selecciones se miden por la segunda fecha, aunque se trata del primer duelo para las locales, que tuvieron la primera jornada libre.

Por su parte, las trasandinas vienen de celebrar un triunfo en el estreno, tras alzarse por 3-1 ante Paraguay.

Cuándo juega Uruguay vs. Argentina

El partido de Uruguay vs. Argentina es este martes, 28 de octubre, a las 18:00 horas.

Para la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina, las trasandinas visitan el Estadio Centenario de Montevideo.

Dónde ver a Uruguay vs. Argentina

El partido de Uruguay contra Argentina se transmite mediante la señal online de chilevision.cl, el canal de Youtube de CHV y en la aplicación MiCHV.