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    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Los clubes se miden este fin de semana por la Fecha 30 de la Premier League.

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    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @mancity

    West Ham United recibe al Manchester City durante este sábado, en el último partido programado en el día por la Fecha 30 de la Premier League.

    Los locales vienen de alzarse ante Fulham por la cuenta mínima, mientras que los ciudadanos empataron a 2 ante Nottingham Forest anteriormente en la liga local.

    Además, los Sky Blues vienen de caer por 3-0 ante el Real Madrid, en el marco de su cruce de ida por los octavos de final de la Champions League, llave que se terminará de definir la próxima semana.

    Cuándo juega West Ham vs. Manchester City

    El partido de West Ham United contra el Manchester City es este sábado, 14 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el London Stadium de Inglaterra para este compromiso.

    Dónde ver a West Ham vs. Man City

    El partido de West Ham United contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, los cruces de la Premier League van por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueWest HamWest Ham UnitedManchester CityMan CityWest Ham - Manchester CityWest Ham - Man CityDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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