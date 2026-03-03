Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming
Los clubes se miden en un duelo válido por la Fecha 29 de la Premier League.
Se adelanta la Fecha 29 de la Premier League, que comienza durante este martes, donde uno de los primeros partidos enfrenta a Wolverhampton Wanderers con Liverpool.
Los locales vienen de alzarse por 2-0 ante Aston Villa, mientras que los Reds hicieron lo propio al dejar un resultado 5-2 ante West Ham United el pasado fin de semana.
Cuándo juega Wolves vs. Liverpool
El partido de Wolves contra Liverpool es este martes, 3 de marzo, a las 17:15 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Molineux Stadium de Wolverhampton, Inglaterra.
Dónde ver a Wolves vs. Liverpool
El partido de Wolves contra Liverpool se transmite en el canal ESPN.
De forma online, la Premier League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.