Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming. Foto referencial de archivo sitio web liverpoolfc.com

Se adelanta la Fecha 29 de la Premier League, que comienza durante este martes, donde uno de los primeros partidos enfrenta a Wolverhampton Wanderers con Liverpool.

Los locales vienen de alzarse por 2-0 ante Aston Villa, mientras que los Reds hicieron lo propio al dejar un resultado 5-2 ante West Ham United el pasado fin de semana.

Cuándo juega Wolves vs. Liverpool

El partido de Wolves contra Liverpool es este martes, 3 de marzo, a las 17:15 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Molineux Stadium de Wolverhampton, Inglaterra.

Dónde ver a Wolves vs. Liverpool

El partido de Wolves contra Liverpool se transmite en el canal ESPN .

De forma online, la Premier League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.