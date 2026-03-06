SUSCRÍBETE
    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Los clubes se miden en el marco de los octavos de final del campeonato de Inglaterra.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Liverpool. Foto referencial de archivo Instagram @liverpoolfc Servicios / La Tercera

    Este viernes llega el próximo desafío para el Liverpool, que visita a Wolverhampton Wanderers en el marco de la FA Cup.

    Los clubes se miden por los octavos de final del campeonato inglés, tras coincidir en la Fecha 29 de la Premier League, donde Wolves se impuso por 2-1.

    Cuándo juegas Wolves vs. Liverpool

    El partido de Wolves contra Liverpool por la FA Cup es este viernes, 6 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Molineux Stadium de Inglaterra para este compromiso.

    Dónde ver a Wolves vs. Liverpool

    El partido de Wolves contra Liverpool se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

