Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026
La jornada definirá el arranque de la U de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal en el torneo internacional.
Durante este jueves se realiza el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana, por lo que los equipos chilenos conocerán a sus primeros rivales en el torneo internacional.
La jornada definirá los partidos iniciales para Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal, quienes obtuvieron la clasificación tras los resultados de la Liga de Primera.
Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana
El sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana es este jueves, 18 de diciembre, a las 12:00 horas de Chile.
El evento se desarrolla en la sede Conmebol de Paraguay, junto al sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores.
Dónde ver el sorteo de la Copa Sudamericana
El sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana se transmite en el canal CHV Deportes de Pluto TV, en la señal online de chilevision.cl, el canal de Youtube de CHV y el canal de Youtube Conmebol.
