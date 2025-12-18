Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. Foto referencial de archivo redes sociales @sudamericana

Durante este jueves se realiza el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana, por lo que los equipos chilenos conocerán a sus primeros rivales en el torneo internacional.

La jornada definirá los partidos iniciales para Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal, quienes obtuvieron la clasificación tras los resultados de la Liga de Primera.

Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana

El sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana es este jueves, 18 de diciembre, a las 12:00 horas de Chile.

El evento se desarrolla en la sede Conmebol de Paraguay, junto al sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores.

Dónde ver el sorteo de la Copa Sudamericana

El sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana se transmite en el canal CHV Deportes de Pluto TV, en la señal online de chilevision.cl, el canal de Youtube de CHV y el canal de Youtube Conmebol.