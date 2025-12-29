SUSCRÍBETE POR $1100
    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    Revisa cómo será la atención de los locales de la cadena durante la última semana del 2025.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo. Foto referencial cencosud.com

    Nos encontramos en la última semana de 2025, donde se repiten los cambios en el funcionamiento del comercio con motivo de la próxima celebración de Año Nuevo.

    Para planificar las compras relacionadas a la celebración, desde Jumbo se confirmó cómo será su funcionamiento durante este miércoles y jueves. Revisa a continuación el detalle.

    Horario de supermercados Jumbo por Año Nuevo

    Jumbo confirmó el siguiente funcionamiento para los próximos días mediante sus redes sociales:

    • Miércoles 31 de diciembre los locales cierran a las 18:30 horas
    • Jueves 1 de enero todos los supermercados cerrados

    Cómo funciona el comercio previo al feriado

    Los establecimientos del comercio cuentan con un cierre anticipado de sus puertas para la jornada del miércoles, 31 de diciembre, por la víspera del Año Nuevo.

    Luego, el jueves 1 de enero la mayoría de establecimientos estarán cerrados por el feriado irrenunciable, donde solo podrán funcionar los siguientes tipos de locales:

    • Restaurantes
    • Clubes
    • Cines
    • Espectáculos en vivo
    • Discotecas
    • Pubs
    • Casinos
    • Farmacias de urgencia o de turno
    • Expendios de combustible
    • Tiendas de conveniencia que preparen alimentos
    • Negocios atendidos por sus propios dueños o familiares directos

    Según indica la Dirección del Trabajo, la actividad comercial se podrá retomar a partir de las 06:00 horas del viernes 2 de enero de 2026.

