El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo. Foto referencial cencosud.com

Nos encontramos en la última semana de 2025, donde se repiten los cambios en el funcionamiento del comercio con motivo de la próxima celebración de Año Nuevo.

Para planificar las compras relacionadas a la celebración, desde Jumbo se confirmó cómo será su funcionamiento durante este miércoles y jueves. Revisa a continuación el detalle.

Horario de supermercados Jumbo por Año Nuevo

Jumbo confirmó el siguiente funcionamiento para los próximos días mediante sus redes sociales:

Miércoles 31 de diciembre los locales cierran a las 18:30 horas

Jueves 1 de enero todos los supermercados cerrados

Cómo funciona el comercio previo al feriado

Los establecimientos del comercio cuentan con un cierre anticipado de sus puertas para la jornada del miércoles, 31 de diciembre, por la víspera del Año Nuevo.

Luego, el jueves 1 de enero la mayoría de establecimientos estarán cerrados por el feriado irrenunciable, donde solo podrán funcionar los siguientes tipos de locales:

Restaurantes

Clubes

Cines

Espectáculos en vivo

Discotecas

Pubs

Casinos

Farmacias de urgencia o de turno

Expendios de combustible

Tiendas de conveniencia que preparen alimentos

Negocios atendidos por sus propios dueños o familiares directos

Según indica la Dirección del Trabajo, la actividad comercial se podrá retomar a partir de las 06:00 horas del viernes 2 de enero de 2026.