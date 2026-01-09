El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny
El servicio de transporte capitalino anunció una extensión en su funcionamiento en determinadas estaciones para las tres fechas del puertorriqueño.
Desde este viernes se desarrollan los tres conciertos programados por Bad Bunny en nuestro país, motivo por el que Metro de Santiago anunció un plan de extensión horaria en parte de su servicio.
Cabe recordar que el puertorriqueño se presenta el 9, 10 y 11 de enero en el Estadio Nacional, en el marco de su gira Debí tirar más fotos.
Horario del Metro por conciertos de Bad Bunny
Metro de Santiago informó sobre la extensión horaria en parte de su servicio para los días 9, 10 y 11 de enero, hasta las 00:30 horas, en las siguientes estaciones.
Ingreso
- Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa
Salida
- Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Ñuñoa y Plaza Egaña
- Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.
- Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa y Los Leones
Combinación
- Línea 3 y 6: Ñuñoa
- Línea 5 y 6: Ñuble
Por su parte, Red Movilidad anunció la disposición de buses de apoyo para el traslado desde el Estadio Nacional.
Hasta el domingo se anunciaron los recorridos:
- 506 a Maipú o Peñalolén
- 516 a Alameda y Pudahuel
- 104 a La Florida y Puente Alto
- 103 a Peñalolén
También se implementarán los recorridos desde Franklin 201 y 301 a San Bernardo y desde Bellavista de la Florida 323 a La Florida, y E13 a Puente Alto.
