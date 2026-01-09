El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny. Foto referencial

Desde este viernes se desarrollan los tres conciertos programados por Bad Bunny en nuestro país, motivo por el que Metro de Santiago anunció un plan de extensión horaria en parte de su servicio.

Cabe recordar que el puertorriqueño se presenta el 9, 10 y 11 de enero en el Estadio Nacional, en el marco de su gira Debí tirar más fotos.

Horario del Metro por conciertos de Bad Bunny

Metro de Santiago informó sobre la extensión horaria en parte de su servicio para los días 9, 10 y 11 de enero, hasta las 00:30 horas , en las siguientes estaciones.

Ingreso

Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa

Salida

Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Ñuñoa y Plaza Egaña

Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa y Los Leones

Combinación

Línea 3 y 6: Ñuñoa

Línea 5 y 6: Ñuble

¡Fuiste tú, mi baile inolvidable! 🕺✨

Mañana 9, 10 y 11 de enero extendemos el horario hasta las 00:30 hrs en #L3, #L5 y #L6 para que disfrutes el concierto de @badbunny 🐰 pic.twitter.com/8MwmANfPMj — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) January 8, 2026

Por su parte, Red Movilidad anunció la disposición de buses de apoyo para el traslado desde el Estadio Nacional.

Hasta el domingo se anunciaron los recorridos:

506 a Maipú o Peñalolén

516 a Alameda y Pudahuel

104 a La Florida y Puente Alto

103 a Peñalolén

También se implementarán los recorridos desde Franklin 201 y 301 a San Bernardo y desde Bellavista de la Florida 323 a La Florida, y E13 a Puente Alto.