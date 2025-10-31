OFERTA ELECCIONES $990
Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) adelantó además que se esperan precipitaciones aisladas y descargas eléctricas.

Por 
Roberto Martínez
Alerta meteorológica por tormentas eléctricas en la Región Metropolitana y O’Higgins

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por la ocurrencia de tormentas eléctricas que afectarán este fin de semana a los valles de las regiones Metropolitana y de O’Higgins,

Según el reporte oficial, el fenómeno sucede debido a un sistema de inestabilidad atmosférica que ingresará desde el interior del país.

El evento se desarrollará desde la tarde del viernes 31 de octubre hasta la madrugada del sábado 1 de noviembre de 2025, con mayor intensidad durante la tarde y noche del viernes.

La DMC precisó que el fenómeno se acompañará de precipitaciones aisladas y descargas eléctricas, lo que podría implicar riesgos para zonas urbanas y rurales, especialmente en sectores precordilleranos.

El organismo detalló que la condición sinóptica corresponde a una inestabilidad atmosférica que favorece el desarrollo de nubosidad convectiva y actividad eléctrica, una situación más frecuente en primavera, cuando aumentan las temperaturas y la humedad en los valles centrales.

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O'Higgins
