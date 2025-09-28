SUSCRÍBETE
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Algunas regiones también presentarán fuertes vientos desde este domingo.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Tormentas eléctricas. Foto Pexels.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo 28 una alerta por tormentas eléctricas y por vientos que podrían afectar a cinco regiones del país.

Estos fenómenos estarían vigentes entre este domingo y el lunes 29 .

Las cinco regiones afectadas son Metropolitana, O´Higgins, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

De acuerdo a la DMC, la Región de Los Lagos podría tener tormentas eléctricas en el sector de litoral, cordillera de la costa, Chiloé y litoral interior.

Por su lado, Aysén podría presentar tormentas eléctricas en la zona insular norte. Cabe mencionar que se espera que en ambas regiones se desarrollen las tormentas eléctricas entre la madrugada y tarde del lunes.

En Magallanes, adicionalmente, podrían registrarse vientos “normales a moderados” en la zona de la cordillera austral norte, donde podrían haber vientos entre 60 y 90 km/h. La zona insular central podrá tener vientos entre 80 y 100 km, la pampa patagónica norte con vientos entre 70 y 90 km/h. Finalmente la pampa patagónica sur podría tener vientos entre 70 y 100 km/h.

Igualmente, se esperan tormentas eléctricas entre la tarde y noche del lunes 29 de septiembre, en la totalidad de la Región de Magallanes.

Por último, la RM y O’Higgins se podrían ver afectadas en la zona Cordillera durante la mañana de este lunes 29 hasta la tarde del mismo día.

Dirección Meteorológica de ChileDMCLos LagosAysénMagallanesVientosTormenta eléctrica

