Emiten aviso de marejadas hasta el sábado: estos son los sectores afectados y horarios de mayor oleaje
La información fue dada a conocer desde el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile y se relaciona al paso de un sistema frontal.
Actualmente se mantiene activo un aviso de marejadas en las costas nacionales del país, que aplica para desde este jueves y se extenderá hasta el próximo sábado en la zona norte del país.
La información fue publicada desde el Directemar de la Armada de Chile y considera desde el sector Golfo de Penas hasta Arica, además del archipiélago de Juan Fernández.
Desde el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso se explicó que el evento está relacionado a la actividad de un sistema frontal que afectará a la zona sur del país.
Zonas con aviso de marejadas
- De Coquimbo a Arica: desde el viernes 13 al sábado 14, con mayor oleaje de 19:00 a 21:00 horas y de 07:00 a 09:00 horas.
- De Constitución a Coquimbo: desde el jueves 12 al viernes 13, con mayor oleaje de 19:00 a 21:00 horas y de 07:00 a 09:00 horas.
- De Golfo de Penas a Constitución, desde el jueves 12 al viernes 13, con mayor oleaje de 20:00 a 22:00 horas y de 08:00 a 10:00 horas.
- Archipiélago de Juan Fernández: desde el jueves 12 al viernes 13, con mayor oleaje de 19:00 a 21:00 horas y de 07:00 a 09:00 horas.
Ante un aviso de marejadas, Senapred cuenta con medidas de seguridad a considerar por parte de la población:
- Evitar concurrir al borde costero, especialmente en zonas de roqueríos, ya sea para actividades recreativas o deportivas.
- No bañarse en playas señalizadas con bandera roja o que no cuenten con personal salvavidas, ya que pone en peligro la vida.
- Si se transita en vehículo, conducir con precaución, pues podría haber obstáculos en el camino, como arrastre de arenas, piedras o algas, entre otros.
- En la vivienda tomar los resguardos necesarios, como proteger ventanas y usar sacos de arena como obstáculo, para evitar el ingreso del agua.
