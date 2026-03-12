Emiten aviso de marejadas hasta el sábado: estos son los sectores afectados y horarios de mayor oleaje

Emiten aviso de marejadas hasta el viernes: estos son los sectores afectados y horarios de mayor oleaje. Foto referencial de archivo

Actualmente se mantiene activo un aviso de marejadas en las costas nacionales del país, que aplica para desde este jueves y se extenderá hasta el próximo sábado en la zona norte del país.

La información fue publicada desde el Directemar de la Armada de Chile y considera desde el sector Golfo de Penas hasta Arica, además del archipiélago de Juan Fernández.

Desde el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso se explicó que el evento está relacionado a la actividad de un sistema frontal que afectará a la zona sur del país.

Zonas con aviso de marejadas

De Coquimbo a Arica: desde el viernes 13 al sábado 14, con mayor oleaje de 19:00 a 21:00 horas y de 07:00 a 09:00 horas.

De Constitución a Coquimbo: desde el jueves 12 al viernes 13, con mayor oleaje de 19:00 a 21:00 horas y de 07:00 a 09:00 horas.

De Golfo de Penas a Constitución, desde el jueves 12 al viernes 13, con mayor oleaje de 20:00 a 22:00 horas y de 08:00 a 10:00 horas.

Archipiélago de Juan Fernández: desde el jueves 12 al viernes 13, con mayor oleaje de 19:00 a 21:00 horas y de 07:00 a 09:00 horas.

Ante un aviso de marejadas, Senapred cuenta con medidas de seguridad a considerar por parte de la población: