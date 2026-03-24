Emiten nuevo aviso de marejadas en las costas nacionales desde este martes al viernes. Foto referencial de archivo

Se mantiene vigente un nuevo aviso de marejadas en gran parte de las costas del país, que en algunos sectores comienza este martes 24 y se extenderá hasta el viernes, 27 de marzo.

La información fue publicada por Directemar de la Armada de Chile y considera desde el sector Golfo de Penas hasta Arica, además del archipiélago de Juan Fernández.

El detalle de las zonas y horarios del aviso de marejadas corresponde al siguiente:

Desde Antofagasta a Arica: desde el jueves al viernes, con mayor oleaje de 16:30 a 18:30 horas y entre 4:30 y 6:30 horas

Desde Coquimbo a Antofagasta: desde el miércoles al viernes, con mayor oleaje de 16:30 a 18:30 horas y entre 4:30 y 6:30 horas

Desde Constitución a Coquimbo: desde el miércoles al viernes, con mayor oleaje de 16:30 a 18:30 horas y entre 4:30 y 6:30 horas

Desde Golfo de Penas a Constitución: desde el martes al viernes, con mayor oleaje de 15:30 a 17:30 horas y entre 3:30 y 5:30 horas.

Archipiélago de Juan Fernández: desde el martes al viernes, con mayor oleaje de 15:30 a 17:30 horas y entre 3:30 y 5:30 horas.

¡Atención! Se ha emitido un aviso de MAREJADAS desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo Juan Fernández.



Duración: martes 24 al viernes 27 de marzo



Evita transitar por el borde costero y roqueríos



Toda la información en https://t.co/x1LMwPSFzV#ArmadaPorChile pic.twitter.com/QLHiuYCEHT — Armada de Chile (@Armada_Chile) March 23, 2026

Ante un aviso de marejadas, Senapred cuenta con medidas de seguridad a considerar por parte de la población: