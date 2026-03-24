Emiten nuevo aviso de marejadas en las costas nacionales desde este martes al viernes
El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile informó sobre los horarios que tendrán mayor oleaje en cada sector afectado. Revisa el detalle a continuación.
Se mantiene vigente un nuevo aviso de marejadas en gran parte de las costas del país, que en algunos sectores comienza este martes 24 y se extenderá hasta el viernes, 27 de marzo.
La información fue publicada por Directemar de la Armada de Chile y considera desde el sector Golfo de Penas hasta Arica, además del archipiélago de Juan Fernández.
El detalle de las zonas y horarios del aviso de marejadas corresponde al siguiente:
- Desde Antofagasta a Arica: desde el jueves al viernes, con mayor oleaje de 16:30 a 18:30 horas y entre 4:30 y 6:30 horas
- Desde Coquimbo a Antofagasta: desde el miércoles al viernes, con mayor oleaje de 16:30 a 18:30 horas y entre 4:30 y 6:30 horas
- Desde Constitución a Coquimbo: desde el miércoles al viernes, con mayor oleaje de 16:30 a 18:30 horas y entre 4:30 y 6:30 horas
- Desde Golfo de Penas a Constitución: desde el martes al viernes, con mayor oleaje de 15:30 a 17:30 horas y entre 3:30 y 5:30 horas.
- Archipiélago de Juan Fernández: desde el martes al viernes, con mayor oleaje de 15:30 a 17:30 horas y entre 3:30 y 5:30 horas.
Ante un aviso de marejadas, Senapred cuenta con medidas de seguridad a considerar por parte de la población:
- Evitar concurrir al borde costero, especialmente en zonas de roqueríos, ya sea para actividades recreativas o deportivas.
- No bañarse en playas señalizadas con bandera roja o que no cuenten con personal salvavidas, ya que pone en peligro la vida.
- Si se transita en vehículo, conducir con precaución, pues podría haber obstáculos en el camino, como arrastre de arenas, piedras o algas, entre otros.
- En la vivienda tomar los resguardos necesarios, como proteger ventanas y usar sacos de arena como obstáculo, para evitar el ingreso del agua.
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