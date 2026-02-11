Esta semana comienza el pago con tarjeta bancaria en Metro y Tren Nos: ¿Cómo funciona? Foto referencial

A partir de este viernes, 13 de febrero, se comenzará a utilizar el nuevo sistema que permitirá pagar el pasaje con tarjetas bancarias en el Metro de Santiago y en Tren Nos.

La fecha fue anunciada en enero desde el Ministerio de Transportes y marca el inicio de una marcha blanca para la implementación de la iniciativa llamada Pago Ágil.

Cabe aclarar que el nuevo uso de tarjeta bancaria en las estaciones se sumará a los medios de pago actualmente disponibles; la tarjeta Bip! y el código QR.

Cómo funciona el pago con tarjeta bancaria

Según informó Metro, la nueva modalidad de pago permitirá utilizar tarjetas físicas Visa o Mastercard, además de billeteras digitales como Google Pay o Apple Pay.

El sistema funcionará sin necesidad de cargas previas y requerirá realizar los siguientes pasos:

Buscar el símbolo contactless en el validador

Acercar la tarjeta, celular o reloj inteligente

Esperar la luz verde para entrar

Con todo, para viajar será necesario utilizar un mismo medio de pago, es decir, solo tarjeta o solo wallet digital.

También se deberá tener en cuenta que el sistema no aplica a tarifas reducidas, como el pasaje de adulto mayor o estudiantil.

De momento, la marcha blanca considera a Metro y Tren Nos, mientras que Red Movilidad se sumará a la iniciativa a finales de año.