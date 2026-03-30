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    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes?

    La modificación se deberá realizar en los próximos días, lo que dará inicio al horario de invierno en gran parte del país.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes? Foto referencial de archivo

    Nos encontramos en la última semana en la que rige el horario de verano, previo al primer cambio de hora del año, en que comenzará la configuración de invierno.

    Se trata de una medida que aplica en gran parte del país y se concretará tras el último ajuste realizado en septiembre del año pasado.

    Cuándo es el cambio de hora

    El cambio de hora es este sábado, donde a las 00:00 horas del domingo 5 se deberá atrasar el reloj en 60 minutos, para volver a las 23:00 horas del sábado 4 de abril.

    Por su parte, en Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez se deberá cambiar el reloj a las 22:00 horas del sábado 4.

    La modificación abarca en gran parte del territorio nacional, a excepción de la Región de Aysén y la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, donde el horario de verano se mantiene.

    Dicha medida se encuentra estipulada en el Decreto 244, en el que se señala que el horario de verano rige “hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2026”.

    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes? Foto referencial

    Cabe recordar que este proceso suele concretarse de forma automática en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores y smartphones.

    En tanto, dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática, requerirán que se establezca la hora de forma manual.

    Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.

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