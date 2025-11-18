Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido. Foto referencial

Este fin de semana se desarrollará uno de los esperados panoramas familiares con la nueva edición del Paris Parade 2025, que trae el desfile protagonizado por 15 personajes infantiles.

La fecha está programada para el domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas y en esta versión se prepara una celebración especial por los 125 años de la tienda.

Se trata del desfile de globos más grande de Sudamérica que reúne a queridos personajes como Harry Potter, Bluey, Bob Esponja, Bugs Bunny, Kuromi, Sonic y Ralf el reno.

Ellos estarán acompañados del Viejito Pascuero, que llegará en su trineo como previa a las celebraciones de diciembre.

Recorrido del Paris Parade

El Paris Parade de este domingo se realizará a partir del mediodía desde Providencia a Alameda, pasando por las siguientes estaciones de Metro:

12:00 horas en El Salvador

12:30 horas en Baquedano

12:50 horas en U. Católica

13:00 horas en Santa Lucía

13:25 horas en U. de Chile

13:45 horas en La Moneda

Desde tiendas Paris recomiendan a los asistentes preferir el uso de transporte público, llevar agua y bloqueador solar.

También se dispondrá de puntos de hidratación, baños y servicios básicos en el desarrollo del recorrido.