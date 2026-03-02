SUSCRÍBETE
    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    El evento del calendario astronómico se podrá apreciar a primera hora del 3 de marzo.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Cuándo y dónde se verá la Luna de Sangre? Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    En las próximas horas ocurrirá el siguiente eclipse del calendario astronómico del año 2026, correspondiente a un evento lunar que será visible de forma total desde algunos territorios del planeta.

    Se trata de un momento en que se podrá apreciar al satélite en el cielo con un tono rojizo, motivo por el que también se conoce a este fenómeno como Luna de Sangre.

    El evento ocurre gracias a la actual Luna llena, que también suele recibir el nombre de Luna de Gusano como parte de las tradiciones ligadas a los nativos americanos.

    Eclipse lunar de marzo

    El eclipse lunar ocurrirá a primera hora del martes 3 de marzo en horario de Chile y será visible de forma parcial en la mayoría del país.

    Según indica el sitio Time and Date, el evento astronómico iniciará su etapa de penumbra a las 05:44 horas, su punto máximo comenzará a las 08:04 horas y finalizará a las 09:02 horas.

    Sin embargo, la excepción es Isla de Pascua, donde el evento será visible en su totalidad durante la madrugada.

    Posteriormente, el calendario astronómico de este año tiene programado un próximo eclipse lunar, en dicha ocasión de tipo parcial, que ocurrirá entre el 27 y el 28 de agosto.

