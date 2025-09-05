SUSCRÍBETE
Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Aguas Andinas informó sobre la interrupción programada del servicio desde este viernes hasta horas del domingo en seis comunas.

Sandar Estrella Oporto 
Sandar Estrella Oporto
Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM. Foto referencial de archivo LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

Este viernes, 5 de septiembre, a las 20:00 horas comienza el corte de agua programado en seis comunas de la Región Metropolitana.

La interrupción del suministro se mantendrá hasta las 9:00 horas del 7 de septiembre.

La medida afecta principalmente a Independencia, además de sectores acostados de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.

El área comprometida tiene un perímetro limitado al norte en Avenida Dorsal (Conchalí); Santa Isabel (Santiago) por el sur; Eliodoro Yáñez (Providencia) en sentido oriente; y Caupolicán (Renca) por el poniente.

De acuerdo a lo informado desde Aguas Andinas, el corte es requerido para la realización de trabajos relacionados a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.

Junto con lo anterior, la empresa comunicó que se habilitarán 62 puntos de abastecimiento ante la interrupción del servicio. Revisa el listado a continuación.

Puntos de abastecimiento por corte de agua

Independencia

  • Rivera esquina Adolfo Ibáñez
  • Rivera esquina Teniente Bisson
  • Baldomero Flores esquina El Pino
  • Estadio Juan Antonio Ríos
  • Vivaceta esquina San Luis
  • Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
  • Fermín Vivaceta esquina Venecia
  • Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
  • Nueva Uno esquina Nueva de Matte10. Reina María esquina Angol
  • Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
  • Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
  • Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
  • Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
  • Carrión esquina Fermín Vivaceta
  • Guanaco esquina General Saavedra
  • Maruri esquina Plaza Central
  • Retiro esquina Escanilla
  • Barnechea esquina Pinto
  • Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
  • Av. La Paz frente al N°482

Renca

  • Juana Átala de Hirmas (Callejón)
  • Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
  • Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
  • Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
  • Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
  • Los Helechos esquina Las Siemprevivas
  • Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
  • Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
  • Balmaceda esquina Diagonal Poniente
  • Los Aromos esquina Pje. 12

Santiago

  • Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
  • Victoria Subercaseaux esquina Rosal
  • Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
  • Santa Isabel esquina Raulí
  • Lira esquina Curicó
  • Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta

  • Dorsal con Diagonal José María Caro
  • El Manzano con Buenos Aires
  • Gávila N°1980
  • Justicia Social N°255
  • Las Brisas N°680
  • Las Galaxias N°1210
  • Recoleta N°2774
  • Reina de Chile con Vicuña
  • Einstein con La Conquista
  • Av. Recoleta con México
  • Francisco Silva con Esteban Merello
  • Colo Colo con Unión Española
  • Bellavista con Av. Recoleta
  • Antonia López de Bello con Purísima
  • Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia

  • El Arzobispo con Bellavista
  • Antonia López de Bello con Constitución
  • Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí

  • Av. Independencia 3499
  • Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
  • Av. Dorsal N°1495
  • Guanaco con Dorsal
  • Santa Inés con Barón de Juras Reales
  • Vivaceta con El Olivo
  • Nueva Monterrey con Nueva Monterrey
