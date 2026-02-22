Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran Alerta Roja

Sendapred solicitó este domingo la evacuación inmediata de los sectores Las Parcelas Vive Chillán km 18 y Huampuli, en la comuna de San Nicolás, Región de Ñuble, debido al avance de un incendio forestal activo en la zona.

Para reforzar el proceso en terreno, el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), llamando a la población a actuar con calma y seguir las instrucciones de las autoridades y equipos de respuesta, considerando también la evacuación de mascotas.

Según información técnica entregada por Conaf, el siniestro denominado 341 Quillinco se mantiene en combate y ha afectado, hasta ahora, una superficie aproximada de 10 hectáreas. El foco de la emergencia está puesto en resguardar a la población ante el riesgo que representa el avance del fuego.

Para enfrentar la emergencia se desplegó un amplio operativo que incluye al Cuerpo de Bomberos de San Nicolás, ocho brigadas forestales, cinco técnicos, dos aeronaves y un puesto de mando de Conaf, con el objetivo de contener el incendio y evitar su propagación hacia zonas habitadas.

En consideración a estos antecedentes, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de San Nicolás, medida que rige desde hoy y se mantendrá vigente mientras las condiciones del incendio así lo ameriten. Con esta decisión se movilizarán todos los recursos disponibles del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres para apoyar las labores de combate y protección de la comunidad.