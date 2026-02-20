Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite
El evento se desarrollará de forma simultánea al Festival de Viña y tendrá a una serie de artistas invitados.
Se prepara un espectáculo para los próximos días en el que el humor será protagonista, gracias al Festival de Comedia.
Se trata de la nueva apuesta presentada desde Chilevisión, que se encuentra programada para el horario estelar, con claras intenciones estratégicas de competir con la cobertura televisiva del Festival de Viña del Mar 2026.
El programa será transmitido en vivo y contará con un total de 18 comediantes invitados, quienes presentarán sus rutinas a lo largo de seis días.
Cuándo es el Festival de Comedia
El Festival de Comedia 2026 se transmitirá por las pantallas de Chilevisión, y comenzará con presentaciones para los días sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de febrero.
Luego de eso, el evento continuará durante los días viernes 27, sábado 28 y domingo 1 de marzo.
Según consignó Culto, el evento partirá con Dino Gordillo el sábado, mientras que al día siguiente, jornada inaugural de Viña, tendrá la participación de Bombo Fica, Rodrigo González y Rodrigo Tolzen.
Esta es la lista completa de humoristas que estarán en el Festival de Comedia 2026, de acuerdo a lo anunciado desde CHV:
- Bombo Fica
- Dino Gordillo
- Mauro Palma
- Claudio Michaux
- Rodrigo González
- Coronel Valverde
- Atletas de la risa
- Rossy Rossy
- Nico Pontigo
- Gaby Del Río
- Bodoque
- Señor Kampos
- Lady Garfia
- Gon Trujillo
- Joche Vidal
- Lis la cubana
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.