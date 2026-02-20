Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite. Foto referencial Instagram

Se prepara un espectáculo para los próximos días en el que el humor será protagonista, gracias al Festival de Comedia.

Se trata de la nueva apuesta presentada desde Chilevisión, que se encuentra programada para el horario estelar, con claras intenciones estratégicas de competir con la cobertura televisiva del Festival de Viña del Mar 2026.

El programa será transmitido en vivo y contará con un total de 18 comediantes invitados, quienes presentarán sus rutinas a lo largo de seis días.

Cuándo es el Festival de Comedia

El Festival de Comedia 2026 se transmitirá por las pantallas de Chilevisión , y comenzará con presentaciones para los días sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de febrero.

Luego de eso, el evento continuará durante los días viernes 27, sábado 28 y domingo 1 de marzo.

Según consignó Culto, el evento partirá con Dino Gordillo el sábado, mientras que al día siguiente, jornada inaugural de Viña, tendrá la participación de Bombo Fica, Rodrigo González y Rodrigo Tolzen.

Esta es la lista completa de humoristas que estarán en el Festival de Comedia 2026, de acuerdo a lo anunciado desde CHV: