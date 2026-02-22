Festival de Viña 2026: los artistas que se presentan este domingo en la noche inaugural. Foto referencial de archivo

Este domingo comienza la esperada nueva edición del Festival de Viña, que se extenderá a lo largo de seis noches, hasta el próximo viernes.

El evento reúne a una serie de invitados nacionales e internacionales de la música y el humor, que se presentarán ante el público junto a la conducción de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Artistas del Festival de Viña 2026

La parrilla del Festival de Viña 2026 indica que hoy, domingo 22 de febrero, se presentan los siguientes artistas:

Gloria Stefan

Stefan Kramer

Matteo Bocelli

El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de Mega y de forma online mediante la plataforma Disney+.