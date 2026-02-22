Festival de Viña 2026: los artistas que se presentan este domingo en la noche inaugural
El 22 de febrero comienza la nueva edición del evento viñamarino en la Quinta Vergara.
Este domingo comienza la esperada nueva edición del Festival de Viña, que se extenderá a lo largo de seis noches, hasta el próximo viernes.
El evento reúne a una serie de invitados nacionales e internacionales de la música y el humor, que se presentarán ante el público junto a la conducción de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.
Artistas del Festival de Viña 2026
La parrilla del Festival de Viña 2026 indica que hoy, domingo 22 de febrero, se presentan los siguientes artistas:
- Gloria Stefan
- Stefan Kramer
- Matteo Bocelli
El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de Mega y de forma online mediante la plataforma Disney+.
