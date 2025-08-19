Fonda del Estadio Nacional: revisa los artistas que se presentarán y los precios de las entradas. Foto referencial

Las Fiestas Patrias de este año vienen acompañadas de un esperado regreso, con la renovada versión de las tradicionales fondas del Parque Estadio Nacional.

Así presentó la Municipalidad de Ñuñoa la actividad que para este año fue nombrada como Fonda Corazón de Chile, que buscará convertirse en uno de los más grandes eventos de la Región Metropolitana.

La invitación se extenderá durante cinco días, con música en vivo, baile, actividades y gastronomía típica desde el 17 al 21 de septiembre en el espacio ubicado a pasos del Metro Estadio Nacional.

Santa Feria, Américo, Garras De Amor, Tomo Como Rey, Viking 5, Standly, Los Nocheros, Pollo Fuentes, Huambaly, Bafona, Juana Fé, The Ramblers y Reina Isabel son algunos de los invitados confirmados para la celebración.

La fonda también contará con estacionamientos con parquímetros y cuidadores autorizados, además de guardias adicionales en el recinto.

Venta de entradas para la Fonda del Parque Estadio Nacional

La venta de entradas para la Fonda de Ñuñoa se realiza en la plataforma Ticketpro y los precios corresponden a: