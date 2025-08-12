Fonda del Parque O’Higgins: confirman artistas invitados y precios de las entradas. Foto referencial de archivo

Ya se conocen los primeros detalles de La Gran Fonda de Chile, el evento de Fiestas Patrias que se desarrollará en el Parque O’Higgins.

La invitación se extenderá por cinco días, teniendo en cuenta el feriado XXL que supone la celebración, con música, comida y festejos desde el miércoles 17 al domingo 21 de septiembre .

Para la versión 2025 del evento ya se reveló el line up de artistas invitados, encabezado por Zúmbale Primo, Los Vásquez, Amar Azul, Leo Rey y Cachureos.

También estarán presente los Viking 5, Los Charros de Lumaco, Los Chamacos, Christell, Rigeo, Pollo Fuentes, Los Ramblers y Germaín de la Fuente, entre otros.

Venta de entradas para la Fonda del Parque O’Higgins

La venta de entradas para la Fonda del Parque O’Higgins 2025 se realiza mediante la plataforma Ticketplus.

Actualmente el proceso se encuentra en etapa de preventa, la que estará activa hasta el 31 de agosto , con los siguientes precios:

Entrada Precio Niños de 6 a 13 años $8.050 Adulto mayor a 65 años $8.050 Público general $11.500

Posteriormente, desde el 1 de septiembre, los valores serán:

Entrada Precio Niños de 6 a 13 años $11.500 Adulto mayor a 65 años $11.500 Público general $14.950

Ya en puerta, la tarifa corresponderá a: