Fonda del Parque O’Higgins: confirman artistas invitados y precios de las entradas
La celebración se extenderá por cinco días, para la que actualmente se mantiene la preventa de boletos a precio rebajado.
Ya se conocen los primeros detalles de La Gran Fonda de Chile, el evento de Fiestas Patrias que se desarrollará en el Parque O’Higgins.
La invitación se extenderá por cinco días, teniendo en cuenta el feriado XXL que supone la celebración, con música, comida y festejos desde el miércoles 17 al domingo 21 de septiembre.
Para la versión 2025 del evento ya se reveló el line up de artistas invitados, encabezado por Zúmbale Primo, Los Vásquez, Amar Azul, Leo Rey y Cachureos.
También estarán presente los Viking 5, Los Charros de Lumaco, Los Chamacos, Christell, Rigeo, Pollo Fuentes, Los Ramblers y Germaín de la Fuente, entre otros.
Venta de entradas para la Fonda del Parque O’Higgins
La venta de entradas para la Fonda del Parque O’Higgins 2025 se realiza mediante la plataforma Ticketplus.
Actualmente el proceso se encuentra en etapa de preventa, la que estará activa hasta el 31 de agosto, con los siguientes precios:
|Entrada
|Precio
|Niños de 6 a 13 años
|$8.050
|Adulto mayor a 65 años
|$8.050
|Público general
|$11.500
Posteriormente, desde el 1 de septiembre, los valores serán:
|Entrada
|Precio
|Niños de 6 a 13 años
|$11.500
|Adulto mayor a 65 años
|$11.500
|Público general
|$14.950
Ya en puerta, la tarifa corresponderá a:
|Entrada
|Precio
|Niños de 6 a 13 años
|$13.000
|Adulto mayor a 65 años
|$13.000
|Público general
|$16.000
