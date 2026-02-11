FUAS 2026: este jueves comienza el segundo periodo de postulación para becas y gratuidad. Foto referencial de archivo

Este jueves se habilitará el segundo periodo de postulación al FUAS 2026, que permitirá solicitar beneficios estudiantiles como becas o la gratuidad.

Se trata de una nueva etapa para completar el llamado Formulario Único de Acreditación Socioeconómica y fue anunciada para ayudar a aquellos estudiantes que no han realizado este trámite.

Segunda postulación al FUAS

La segunda postulación se realizará en el sitio fuas.cl desde el 12 del febrero hasta el 12 de marzo.

Dicha oportunidad se encuentra dirigida a personas que estén en las siguientes situaciones:

Para quienes deseen ingresar a la educación superior en 2026

Quienes cursan una carrera sin beneficios o cuenta con uno, pero se desean optar a otro con mayor cobertura

Quienes no cumplen con los requisitos de renovación de su beneficio y buscan optar a otro para cubrir el resto de la carrera

Por el contrario, no será necesario postular si se cuenta con un beneficio que se desea mantener, dado que la renovación es automática si se cumplen con los requisitos.

Tampoco se deberá realizar ningún trámite en la segunda etapa si ya se solicitaron beneficios en el primer proceso, que estuvo abierto durante octubre y noviembre pasado.

En tanto, los postulantes a segundo periodo del FUAS deberán estar atentos a las siguientes fechas clave:

Postulación entre el 12 de febrero y el 12 de marzo

Información de nivel socioeconómico el 16 de abril

Resultados de asignación el 27 de mayo

Cabe recordar que los beneficios que se asignan mediante el FUAS corresponden a:

Gratuidad

Beca Nuevo Milenio

Beca Bicentenario

Beca Juan Gómez Millas

Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os

Beca Excelencia Técnica

Beca Excelencia Académica

Beca Distinción a las Trayectorias Educativas

Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación

Beca de Articulación

Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad

Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre

Beca de Alimentación para la Educación Superior

Fondo Solidario de Crédito Universitario

Crédito con Garantía Estatal