FUAS 2026: este jueves comienza el segundo periodo de postulación para becas y gratuidad
El proceso inicia el 12 de febrero y permite solicitar beneficios estudiantiles para el financiamiento de la educación superior.
Este jueves se habilitará el segundo periodo de postulación al FUAS 2026, que permitirá solicitar beneficios estudiantiles como becas o la gratuidad.
Se trata de una nueva etapa para completar el llamado Formulario Único de Acreditación Socioeconómica y fue anunciada para ayudar a aquellos estudiantes que no han realizado este trámite.
Segunda postulación al FUAS
La segunda postulación se realizará en el sitio fuas.cl desde el 12 del febrero hasta el 12 de marzo.
Dicha oportunidad se encuentra dirigida a personas que estén en las siguientes situaciones:
- Para quienes deseen ingresar a la educación superior en 2026
- Quienes cursan una carrera sin beneficios o cuenta con uno, pero se desean optar a otro con mayor cobertura
- Quienes no cumplen con los requisitos de renovación de su beneficio y buscan optar a otro para cubrir el resto de la carrera
Por el contrario, no será necesario postular si se cuenta con un beneficio que se desea mantener, dado que la renovación es automática si se cumplen con los requisitos.
Tampoco se deberá realizar ningún trámite en la segunda etapa si ya se solicitaron beneficios en el primer proceso, que estuvo abierto durante octubre y noviembre pasado.
En tanto, los postulantes a segundo periodo del FUAS deberán estar atentos a las siguientes fechas clave:
- Postulación entre el 12 de febrero y el 12 de marzo
- Información de nivel socioeconómico el 16 de abril
- Resultados de asignación el 27 de mayo
Cabe recordar que los beneficios que se asignan mediante el FUAS corresponden a:
- Gratuidad
- Beca Nuevo Milenio
- Beca Bicentenario
- Beca Juan Gómez Millas
- Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
- Beca Excelencia Técnica
- Beca Excelencia Académica
- Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
- Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
- Beca de Articulación
- Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
- Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
- Beca de Alimentación para la Educación Superior
- Fondo Solidario de Crédito Universitario
- Crédito con Garantía Estatal
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.