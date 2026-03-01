Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

Un nuevo sistema frontal mantiene bajo vigilancia a la zona sur del país, específicamente en la Región de Los Lagos, donde se pronostica intensas precipitaciones, fuertes rachas de viento e incluso probables tormentas eléctricas y fenómenos tornádicos durante los próximos días.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes tres avisos meteorológicos.

El Aviso A85-1 advierte viento de intensidad normal a moderada en el Litoral, Precordillera, Chiloé y Litoral Interior durante el 1 de marzo.

En tanto, el Aviso A90 prevé tormentas eléctricas con posibilidad de fuertes rachas de viento locales en sectores de Valle, Precordillera, Cordillera, Chiloé, Litoral Interior y Cordillera Austral, entre el 1 y 2 de marzo.

A ello se suma el Aviso A91, que alerta sobre el probable desarrollo de nubes con características tornádicas en el sector del Valle, con vientos intensos y arrachados durante el 1 de marzo.

Fuertes lluvias y viento marcan alerta meteorológica en el sur: advierten tormentas eléctricas y posibles tornados JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En paralelo, el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un aviso especial por la posible formación de trombas marinas en zonas costeras y aguas interiores.

Precipitaciones podrían superar los 60 mm

Para el 1 de marzo se esperan las lluvias más intensas en el Litoral Interior, con acumulados entre 40 y 60 milímetros, mientras que en la Cordillera Austral se proyectan entre 30 y 55 mm. En sectores de Precordillera y Cordillera los montos fluctuarían entre 20 y 45 mm.

El viento también será protagonista de la jornada, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h en el Litoral y entre 60 y 80 km/h en la Precordillera y el Litoral Interior.

El 2 de marzo las precipitaciones disminuirán considerablemente, concentrándose principalmente en el Litoral Interior con montos de 15 a 30 mm. En la Cordillera se estiman entre 5 y 15 mm, con posibilidad de nieve inferior a 3 centímetros. El viento se mantendrá en la zona cordillerana, con velocidades de entre 40 y 60 km/h.

Sin embargo, el 3 de marzo se anticipa un nuevo aumento de las lluvias. El Litoral Interior y la Cordillera Austral volverán a registrar acumulados entre 30 y 60 mm, mientras que en Chiloé y el Litoral se proyectan entre 15 y 35 mm. En Chiloé, además, se esperan rachas de viento de 40 a 60 km/h.

Alerta preventiva y corte de ruta

Desde Puerto Montt hacia el norte, la isoterma 0°C descenderá desde los 3.700 metros el primer día hasta un rango de entre 1.700 y 2.200 metros el 2 de marzo, para luego subir levemente a entre 2.200 y 2.700 metros el día tres.

Al sur de Puerto Montt, la cota comenzará entre 2.600 y 1.600 metros, estabilizándose en torno a los 1.600 metros durante la segunda jornada.

En el marco de este evento meteorológico, se mantiene el corte preventivo de la Ruta CH-225 , a la altura del kilómetro 50,8 en la comuna de Puerto Varas, debido a un deslizamiento de material. Equipos de vialidad y emergencia trabajan en el lugar.

Por su parte, el Senapred mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva Regional desde el 26 de febrero, llamando a la población a extremar las medidas de precaución, informarse por canales oficiales y evitar exponerse a situaciones de riesgo ante eventuales desbordes, caídas de árboles o anegamientos.