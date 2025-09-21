Hasta 35º grados: pronostican altas temperaturas para la región de Atacama

Este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) publicó una alerta temprana preventiva para la región de Atacama.

Desde el 22 hasta el 24 de septiembre las temperaturas podrán variar desde los 28º grados hasta los 35º.

De acuerdo a la alerta, en los sectores de la costa y en valles, se registran entre 28 y 30º para este lunes 22 .

Para el sector de la pampa, podrían haber para este lunes entre 29 y 31º.

Finalmente, para la precordillera, este martes 23 podrían tener entre 32 y 34º. Y para este miércoles 24, entre 33º y 35º.

Según Senapred, se “recomienda a la población evitar exponerse al sol durante las horas centrales del día, esto entre las 11:00 a 17:00 horas (máxima radiación ultravioleta)“.