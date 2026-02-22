Hasta 36°C en la zona central: Pronóstico del tiempo para la última semana de febrero
La temperatura más alta podría percibirse este martes en la zona de la precordillera de la región de Valparaíso.
Para esta última semana de febrero, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) dio aviso sobre altas temperaturas en regiones de la zona central, en que la temperatura podría llegar podrían fluctuar entre los 30 °C y los 36 °C.
Las zonas que registrarán estas temperaturas se encuentran desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío.
Altas temperaturas este domingo 22 de febrero
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: 31-33 °C
- Valle: 32-34 °C
- Precordillera: 32-34 °C
O’Higgins
- Cordillera Costa: 31-33 °C
- Valle: 32-34 °C
- Precordillera: 32-34 °C
Maule
- Cordillera Costa: 30-32 °C
- Valle: 32-34 °C
- Precordillera: 32-34 °C
Ñuble
- Cordillera Costa: 30-32 °C
- Valle: 32-34 °C
- Precordillera: 32-34 °C
Biobío
- Cordillera Costa: 30-32 °C
- Valle: -
- Precordillera: -
Altas temperaturas este lunes 23 de febrero
Maule
- Cordillera Costa: 30-32 °C
- Valle: 31-33 °C
- Precordillera: 31-33 °C
Ñuble
- Cordillera Costa: 30-32 °C
- Valle: 31-33 °C
- Precordillera: 31-33 °C
Biobío
- Cordillera Costa: 30-32 °C
- Valle: 31-33 °C
- Precordillera: 31-33 °C
Altas temperaturas este martes 24 de febrero
Valparaíso
- Cordillera Costa: 32-34 °C
- Precordillera y valles precordilleranos: 34-36 °C
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: 31-33 °C
- Valle: 32-34 °C
- Precordillera: 32-34 °C
O’Higgins
- Cordillera Costa: 31-33 °C
- Valle: 31-33 °C
- Precordillera: 31-33 °C
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.