Hasta 36°C en la zona central: Pronóstico del tiempo para la última semana de febrero

Para esta última semana de febrero, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) dio aviso sobre altas temperaturas en regiones de la zona central, en que la temperatura podría llegar podrían fluctuar entre los 30 °C y los 36 °C.

Las zonas que registrarán estas temperaturas se encuentran desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío.

Foto: DMC

Altas temperaturas este domingo 22 de febrero

Región Metropolitana

Cordillera Costa: 31-33 °C

Valle: 32-34 °C

Precordillera: 32-34 °C

O’Higgins

Cordillera Costa: 31-33 °C

Valle: 32-34 °C

Precordillera: 32-34 °C

Maule

Cordillera Costa: 30-32 °C

Valle: 32-34 °C

Precordillera: 32-34 °C

Ñuble

Cordillera Costa: 30-32 °C

Valle: 32-34 °C

Precordillera: 32-34 °C

Biobío

Cordillera Costa: 30-32 °C

Valle: -

Precordillera: -

Altas temperaturas este lunes 23 de febrero

Maule

Cordillera Costa: 30-32 °C

Valle: 31-33 °C

Precordillera: 31-33 °C

Ñuble

Cordillera Costa: 30-32 °C

Valle: 31-33 °C

Precordillera: 31-33 °C

Biobío

Cordillera Costa: 30-32 °C

Valle: 31-33 °C

Precordillera: 31-33 °C

Altas temperaturas este martes 24 de febrero

Valparaíso

Cordillera Costa: 32-34 °C

Precordillera y valles precordilleranos: 34-36 °C

Región Metropolitana

Cordillera Costa: 31-33 °C

Valle: 32-34 °C

Precordillera: 32-34 °C

O’Higgins