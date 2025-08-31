Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

Este lunes ya empieza septiembre y también se acerca el cambio del actual horario de invierno en Chile, el cual está vigente desde abril de este año.

El nuevo ajuste dará paso al horario de verano, periodo en el que se aprovechará más luz del día.

Se trata del segundo cambio de hora del año . El primero fue implementando el pasado 6 se abril, donde se retrasaron los relojes en una hora.

Cuándo se cambia la hora

El cambio de hora en Chile es el sábado 6 de septiembre, marcando el inicio del horario de verano.

En dicha jornada se deberán adelantar los relojes cuando marquen las 23:59 horas, pasando a las 01:00 horas del día siguiente.

Cabe recordar que este proceso es automático en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores, smartphones y relojes inteligentes.

En tanto, dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática, requerirán que se establezca la hora de forma manual.

En qué lugares no cambia la hora

El cambio de hora aplica a todo el territorio de Chile continental, a excepción de la Región de Magallanes, la Antártica Chilena y la Región de Aysén.

Las primera dos mantienen el horario de verano durante todo el año desde el 2016.

En cambio, recién este año, la Región de Aysén escogió no alterar su horario. Esto se decidió después de una consulta ciudadana realizada por la Delegación Presidencial Regional de Aysén.

Según esta encuesta, 94% de los habitantes expresó su opinión para mantenerlo.

En cambio, para el territorio insular, compuesto por isla de Pascua, y las islas Salas y Gómez, tendrán que hacer el cambio durante esa misma jornada, pero a las 22.00 (horario local).

Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile.

Este sitio cuenta con relojes que marchan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.

Cuándo vuelve a cambiar la hora

De acuerdo al reglamento, el horario de verano comienza este sábado 6 de septiembre de 2025 y finaliza el sábado 4 de abril de 2026.

En el primer sábado de abril del 2026, los relojes deberán volver a ser atrasados en 60 minutos.

Cabe mencionar que esta medida ha sido cuestionada por expertos de la salud, quienes señalan que genera consecuencias para las personas, sobre todo a nivel psicológico.

Algunos consejos para aminorar los efectos del nuevo horarios es intentar adaptar los hábitos de los horarios una semana antes del cambio.