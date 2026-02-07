Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

El Cuerpo de Bomberos de Santiago combate un incendio estructural declarado en una propiedad de dos pisos, ubicada en la intersección de Santa Elvira con San Francisco, en la comuna de Santiago.

Hasta el lugar se han desplegado 13 Compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con apoyo adicional de una Compañía del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, con el objetivo de controlar la emergencia y evitar la propagación del fuego a inmuebles colindantes.

Las labores de combate están siendo dirigidas por el 2° Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako, quien se encuentra a cargo del mando de las operaciones en terreno.

Por el momento no se han reportado personas lesionadas, mientras se mantiene el trabajo de las unidades de emergencia y se evalúa la magnitud de los daños.

Noticia en desarrollo.