Incendio forestal en Vichuquén afecta al menos a 200 héctareas

Durante la noche de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja por incendio forestal para la comuna de Vichuquén, Región del Maule, medida que se mantiende durante este domingo.

Según información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio denominado Alto Llico ya ha afectado al menos a 200 héctareas y se desarrolla cercano a zonas habitadas.

Senapred activó mensajería SAE y llamó a evacuar el sector de Quebrada Culenmapu.

De manera preliminar se conoce de la afectación de tres viviendas , que se encuentran en evaluación y una persona lesionada, un brigadista de Conaf quien fue trasladado vía aérea para recibir atención médica.

En la zona se desplegaron los Bomberos de Curepto, Rauco, Curico, Molina, Constitución, Talca; Pelarco y Llico; brigadas de Arauco y un camión aljibe.

La Municipalidad de Vichuquén pidió a los vecinos evitar transitar por Cruce J-830, Bordelago y Camino Real para mantener esas rutas despejadas para los equipos de combate.

Asimismo, dispusieron del Liceo Entre Aguas de Llico como recinto de acogida para las familias que deban evacuar.