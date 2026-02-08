Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la tarde de este domingo evacuar el sector de Cumbres de Numpay, en la comuna de Maule, por la evolución de un incendio forestal.

De acuerdo a lo señalado por el organismo, la petición fue acompañada por la activación de la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en la zona y, además, se desplegaron organismos técnicos para reforzar el retiro de las personas.

Igualmente, Senapred llamó a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y equipos de respuesta.

Director Regional #SenapredMaule se refiere a alerta SAE para la comuna de Maule por Incendio Forestal pic.twitter.com/oEEBekgbBx — Senapred Maule (@Senapred_maule) February 8, 2026

La situación en la Región del Maule

Hasta las 18.10 horas, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) había cifrado en 15 las hectáreas afectadas por el avance de las llamas en la comuna de Maule, justamente a raíz del siniestro denominado “Numpay”.

Tal incendio es uno de los cinco que afectan actualmente a la Región del Maule, siendo el incendio “El Bosque, en Parral, el más grave, con 250 hectáreas de afectación preliminar.

Además, “Cajón de Pejerrey”, en Linares, ha afectado al menos 35 hectáreas; “Trapiche Bajo”, en Sagrada Familia, unas 15; y “Buena Vista”, en San Rafael, unas 1,5 hectáreas.

NOTICIA EN DESARROLLO...