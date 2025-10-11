SUSCRÍBETE
Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

El sistema permite que los alumnos tomen la fotografía requerida desde su teléfono, computador o tablet, sin necesidad de acudir a módulos u oficinas.

Joaquín Díaz 
Joaquín Díaz

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) presentó una nueva versión del capturador fotográfico online para la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), una herramienta que permitirá a los estudiantes de Educación Superior realizar el trámite de forma remota y con mayor precisión técnica.

El sistema, disponible de manera permanente en el sitio web www.junaeb.cl, permite que los alumnos tomen la fotografía requerida desde su teléfono, computador o tablet, sin necesidad de acudir a módulos u oficinas.

Según explicó la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, la actualización “facilita el acceso a un beneficio tan importante para los estudiantes”.

“Con esta optimización evitamos desplazamientos innecesarios y agilizamos los procesos asociados a la Tarjeta Nacional Estudiantil”, señaló.

Herramienta con nuevas validaciones tecnológicas

La versión renovada del capturador incorpora asistencias tecnológicas automáticas que aseguran la calidad de la imagen y el cumplimiento de los estándares exigidos por la TNE. Además, cuenta con validaciones de seguridad y autenticación de datos, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario respecto de versiones anteriores.

La plataforma está disponible para estudiantes de primer año y para quienes aún no cuenten con una TNE vigente del nivel superior. Junaeb informó que el sistema también se utilizará en el proceso de matrícula 2026, cuya apertura será comunicada próximamente.

Rubio recordó que los trámites de reposición de la tarjeta —por pérdida, robo o daño— deberán seguir realizándose de manera presencial en las oficinas de TNE a nivel nacional.

