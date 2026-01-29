La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día
El evento se desarrollará en dos jornadas y contará con la animación de Diana Bolocco y Cristián Riquelme.
Este fin de semana llega un siguiente evento veraniego que traerá música y humor, de la mano de la nueva edición del Festival de Las Condes 2026.
El evento se desarrollará durante dos jornadas, los días viernes 30 y sábado 31 de enero en el Parque Padre Hurtado.
La invitación es para disfrutar de los invitados nacionales e internacionales, junto a animación a cargo de la dupla compuesta por Diana Bolocco y Cristián Riquelme.
Además, el panorama veraniego cuenta con transmisión confirmada en horario estelar por las pantallas de Chilevisión.
Programación del Festival de Las Condes 2026
30 de enero
- Puma Rodríguez
- Claudio Michaux
- Joe Vasconcellos
31 de enero
- Ana Torroja
- Luis Slimming
- Luis Jara
