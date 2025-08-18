Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este lunes

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el lunes, 18 de agosto:

Colina: desde las 10:00 a las 13:00 horas.

Quilicura: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

Vitacura: desde las 11:00 a las 18:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

Las Condes: desde las 10:30 a las 16:30 horas.

Las Condes: desde las 9:30 a las 10:30 horas.

Las Condes: desde las 11:30 y las 12:30 horas en Pdte. Riesco y entre 15:30 y 16:30 horas en el sector de Av. Manquehue.

Estación Central: desde las 10:00 a las 15:00 horas.

Maipú: desde las 9:30 a las 15:30 horas.

Maipú: desde las 11:00 a las 17:00 horas.

Ñuñoa: desde las 11:00 a las 17:00 horas.

La Florida: desde las 11:00 a las 18:00 horas.

La Cisterna: desde las 10:00 a las 17:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: