Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz programado

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el martes, 31 de marzo:

Quilicura: desde las 9:00 a las 12:30 horas

Huechuraba: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Vitacura: desde las 9:30 a las 15:30 horas

Recoleta: desde las 9:30 a las 10:30 horas

Pudahuel: desde las 9:00 a las 15:00 horas

Cerro Navia: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Maipú: desde las 9:00 a las 18:00 horas

Maipú: desde las 10:0 a las 16:00 horas

La Florida: desde las 10:00 a las 18:00 horas

La Florida: desde las 10:00 a las 17:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: