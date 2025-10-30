Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo. Foto: Netflix

Las Demon Hunters continúan ampliando su fanaticada y este fin de semana conquistarán la pantalla grande con la llegada al cine de la cinta titulada Las Guerreras K-Pop.

Se trata de una función especial en formato sing along, que incluye subtítulos estilo karaoke para que el público pueda cantar en la función.

Una invitación a todos los fans para corear junto a Rumi, Mira y Zoey durante los próximos días, coincidentemente con la jornada de feriados en el país.

Preventa para Las Guerreras K-Pop

Se anunció la preventa de entradas para las funciones de la película Las Guerreras K-Pop para los días viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre .

Los boletos se pueden adquirir en los sitios web de las cadenas como Cinemark, Cinépolis, Cineplanet y Muvix.

Cabe recordar que la disponibilidad de salas y horarios dependen de cada establecimiento que proyecta la cinta.