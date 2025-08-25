Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio
El Instituto de Previsión Social detalló las vías disponibles para acceder al beneficio, mediante un trámite disponible desde los 65 años.
La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los principales beneficios dirigidos a los adultos mayores, el que se puede solicitar desde los 65 años.
Una ayuda económica administrada desde el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que realizó un llamado a quiénes no han postulado a este aporte, particularmente a mujeres, quienes actualmente representan al 58% de personas con acceso a la PGU.
Cabe recordar que durante septiembre comenzará a aplicarse el alza progresiva del programa, donde personas de 82 años o más comenzarán a recibir $250.000 mensuales, a partir de los $224.004 se entregan actualmente como máximo.
De acuerdo a los plazos establecidos para la aplicación del incremento de este aporte, el calendario continuará en septiembre de 2026 para mayores de 75 años y durante el mismo mes de 2027 para personas desde 65 años, momento en que se alcanzará a la totalidad de beneficiarios.
Cómo postular a la PGU
Se puede postular a la Pensión Garantizada Universal de diferentes maneras, existiendo opciones para acudir de forma presencial a sucursales de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante AFP o compañías de seguro, según corresponda.
También se encuentran disponibles dos alternativas para completar el trámite a distancia, ingresando a chileatiende.cl mediante ClaveÚnica o solicitando la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.
Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:
- Tener 65 años o más.
- No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país, determinado desde el Instituto de Previsión Social.
- Tener una pensión base menor o igual a $1.210.828.
- Acreditar residencia en Chile de al menos 20 años desde los 20 años de edad y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.
