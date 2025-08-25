Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio. Foto referencial de archivo

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los principales beneficios dirigidos a los adultos mayores, el que se puede solicitar desde los 65 años.

Una ayuda económica administrada desde el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que realizó un llamado a quiénes no han postulado a este aporte, particularmente a mujeres, quienes actualmente representan al 58% de personas con acceso a la PGU.

Cabe recordar que durante septiembre comenzará a aplicarse el alza progresiva del programa, donde personas de 82 años o más comenzarán a recibir $250.000 mensuales, a partir de los $224.004 se entregan actualmente como máximo.

De acuerdo a los plazos establecidos para la aplicación del incremento de este aporte, el calendario continuará en septiembre de 2026 para mayores de 75 años y durante el mismo mes de 2027 para personas desde 65 años, momento en que se alcanzará a la totalidad de beneficiarios.

Cómo postular a la PGU

Se puede postular a la Pensión Garantizada Universal de diferentes maneras, existiendo opciones para acudir de forma presencial a sucursales de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante AFP o compañías de seguro, según corresponda.

También se encuentran disponibles dos alternativas para completar el trámite a distancia, ingresando a chileatiende.cl mediante ClaveÚnica o solicitando la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:

Tener 65 años o más.

No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país, determinado desde el Instituto de Previsión Social.

Tener una pensión base menor o igual a $1.210.828.

Acreditar residencia en Chile de al menos 20 años desde los 20 años de edad y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.