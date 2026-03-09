Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

En las próximas semanas se presentará un nuevo evento dedicado a las ofertas en el comercio en línea, gracias a la próxima edición del Black Sale 2026.

Una fecha que se promociona de forma similar a equivalentes como el Cyber Monday o el Black Friday, con la particularidad de posicionarse en el primer trimestre del año.

Cuándo es el Black Sale 2026

El Black Sale se desarrollará en Chile durante siete días, desde el lunes 30 de marzo al 5 de abril de 2026.

Con todo, el evento se anunció bajo el nombre del “primer Black del año” y permitirá adquirir productos en oferta en variadas categorías.

Alimentos, deportes, entretención, construcción, hogar, infantil, mascotas, moda, salud, tecnología, calzado y turismo son algunos de los apartados que cuentan con firmas que se sumarán a la semana de promociones.

El detalle con las marcas que participarán en la jornada se puede revisar en el sitio blacksale.cl, que de momento permite ingresar un correo electrónico para recibir información relacionadas a las ofertas.