OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Servicios

Lo que tienes que saber: Domingo 2 de noviembre

 
Diego Pardow. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Dos ministros del Presidente Gabriel Boric -uno, ya en calidad de exsecretario de Estado- concentraron la ofensiva opositora de la última semana. A saber: el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, debutante en las lides presupuestarias, sufrió un golpe al mentón luego de que la oposición rechazara casi todas las partidas del Presupuesto 2026 y, en el caso del exministro de Energía Diego Pardow, se presentó una acusación constitucional en su contra basada en infracciones a los principios de probidad y transparencia del artículo de 8 de la Constitución debido al cálculo erróneo en las tarifas de la luz. En la antesala de las elecciones presidenciales y parlamentarias -fijadas para el 16 de noviembre- ambos personeros, a quienes se señala como símbolos de la mala gestión del gobierno, sin duda alguna, pasarán más de un mal rato.

Y si de acusaciones constitucionales se trata, la Cámara de Diputados aprobó el libelo contra el juez de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. El futuro del magistrado es una más de las tantas esquirlas derivadas de las revelaciones del teléfono incautado al abogado Luis Hermosilla en el denominado Caso Audio.

La carrera presidencial sumó un nuevo objeto de interés: el voto femenino. La gran mayoría de los candidatos, en especial Evelyn Matthei y Franco Parisi, se desplegaron en busca de la conquista del respaldo de las mujeres que -hasta ahora- parece favorecer a José Antonio Kast. Más allá de ello, los distintos abanderados ya entran en la recta final de la campaña y se concentran en el último recorrido por el país.

Chile llora la partida de uno de sus mejores actores, emblema del teatro nacional y formador de generaciones: Héctor Noguera. El también Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015 falleció a los 88 años debido a un cáncer detectado hace pocos meses. Para mí siempre será recordado en su papel de Federico Valdivieso, el controvertido y carismático alcalde de Sucupira. Que en paz descanse siempre.

La Policía brasileña acaparó las miradas del mundo tras el cruento operativo contra la organización criminal Comando Vermelho (comando rojo) en dos barrios de favelas en la zona norte de Río de Janeiro, que dejó al menos 120 muertos. La ofensiva policial termina con el triste record de convertirse en la operación más letal de la historia de Brasil.

Falta poco para las elecciones. Buena semana a todos.

Más sobre:ServiciosGabriel BoricDiego PardowEvelyn MattheiHéctor Noguera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Al menos nueve heridos graves tras un apuñalamiento múltiple en un tren en Reino Unido

En la hora del adiós: Viaje a los inicios de Telefónica en Chile

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín

El Plan Kast: facilitar la “transición” con Chile Vamos

La difícil tarea de contener el alza del empleo municipal

Confesiones de un ludópata digital

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

3.
SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

4.
Temblor hoy, sábado 1 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 1 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Rusia condena el uso excesivo de la fuerza militar estadounidense en el Caribe y respalda a Venezuela

Rusia condena el uso excesivo de la fuerza militar estadounidense en el Caribe y respalda a Venezuela

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Lo que tienes que saber: Domingo 2 de noviembre

Lo que tienes que saber: Domingo 2 de noviembre

Decretan alerta roja por incendio forestal en La Estrella

Decretan alerta roja por incendio forestal en La Estrella

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

El Plan Kast: facilitar la “transición” con Chile Vamos

Lo que tienes que saber: Domingo 2 de noviembre

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín
Negocios

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín

En la hora del adiós: Viaje a los inicios de Telefónica en Chile

La difícil tarea de contener el alza del empleo municipal

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos
Tendencias

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos

Así es por dentro el lujoso departamento de Marc Anthony que vendió con pérdidas

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Felipe Loyola está de vuelta: anota por segundo partido seguido en triunfo de Independiente
El Deportivo

Felipe Loyola está de vuelta: anota por segundo partido seguido en triunfo de Independiente

Propuestas presidenciales: la hoja de ruta de los candidatos para el deporte en Chile

A 90’ de la gloria: Coquimbo Unido aspira a ser el mejor campeón de torneos largos de este siglo

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Al menos nueve heridos graves tras un apuñalamiento múltiple en un tren en Reino Unido
Mundo

Al menos nueve heridos graves tras un apuñalamiento múltiple en un tren en Reino Unido

Jeffrey Epstein: El escándalo que remece a la monarquía británica

“No parece ser una buena noticia”: Macri arremete contra Milei tras designar a Adorni como jefe de Gabinete en Argentina

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”