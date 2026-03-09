Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026. Foto referencial de archivo

Avanza la cuenta regresiva y ya queda menos de una semana para el inicio de Lollapalooza Chile 2026, por lo que ya se conoce la información oficial para la nueva edición del esperado festival de música.

Como es habitual, la cita para los fanáticos está programada a lo largo de tres jornadas, los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, con la principal novedad del regreso al Parque O’Higgins como recinto.

Cabe recordar que los asistentes ya pueden retirar su pulsera y cargar saldo en Lolla Store hasta el próximo 12 de marzo en Cenco Costanera, nivel -1, entre 11:00 y 20:30 horas.

Las pulseras también se pueden cargar de forma online en ticketmaster.cl o en lollapaloozacl.com y a través de la aplicación Mi Banco para clientes Banco de Chile.

Según dio a conocer recientemente Lotus, productora a cargo de la cita anual, cada jornada tendrá apertura de puertas programada para las 13:00 horas, donde la programación se extenderá hasta pasada la media noche.

En esa misma línea, también se comunicaron los horarios definidos para cada presentación, las que se desplegarán en los escenarios Cenco Malls, Banco de Chile, Perry’s, Cúpula y Kidzapalooza.

Revisa a continuación cómo se distribuirán los invitados en cada jornada, con el line up que presenta una selección de exponentes del pop, electrónica y rock.

Horarios del Lollapalooza Chile 2026

Viernes 13 de marzo

El plato fuerte de la jornada es la presentación de Sabrina Carpenter, quien cerrará el Cenco Malls Stage.

Ese día también se podrá disfrutar de artistas como Kygo, Young Cister, Doechii, Interpol, Deftones y Tom Morello.

Horarios Lollapalooza del viernes 13 de marzo

Sábado 14 de marzo

El cierre del segundo día tendrá a Tyler, The Creator, en el escenario principal.

La jornada también contará con los números de Lorde, Turnstile, Peggy Gou, RØZ y el DJ japonés Yousuke Yukimatsu.

Horarios Lollapalooza sábado 14 de marzo

Domingo 15 de marzo

La última jornada de Lollapalooza cerrará con el número de Chappell Roan en el Cenco Malls Stage, hasta la medianoche.

Ese día se sumarán Skrillex, Lewis Capaldi, Addison Rae, Danny Ocean, TV Girl, Quilapayún, RIIZE y Brutalismus 3000, entre otros invitados.