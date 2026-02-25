Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este miércoles. Foto referencial

Este miércoles llega la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026, que continuará con la puesta en escena de los artistas en la Quinta Vergara.

La invitación permite disfrutar tanto en el recinto como por televisión de una serie de invitados nacionales e internacionales de la música y el humor, que se presentan ante el público junto a la conducción de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Artistas del Festival de Viña hoy

La parrilla del Festival de Viña 2026 indica que hoy, miércoles 25 de febrero, se presentan los siguientes artistas:

Juanes

Asskha Sumathra

Ke Personajes

El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de Mega y de forma online mediante la plataforma Disney+.