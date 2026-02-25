SUSCRÍBETE
    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este miércoles

    Este 25 de febrero llega la cuarta noche del extendido evento veraniego.

    Sandar Estrella Oporto
    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este miércoles. Foto referencial SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Este miércoles llega la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026, que continuará con la puesta en escena de los artistas en la Quinta Vergara.

    La invitación permite disfrutar tanto en el recinto como por televisión de una serie de invitados nacionales e internacionales de la música y el humor, que se presentan ante el público junto a la conducción de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

    Artistas del Festival de Viña hoy

    La parrilla del Festival de Viña 2026 indica que hoy, miércoles 25 de febrero, se presentan los siguientes artistas:

    • Juanes
    • Asskha Sumathra
    • Ke Personajes

    El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de Mega y de forma online mediante la plataforma Disney+.

    Foto Instagram: @municipiovina.
