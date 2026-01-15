Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026. Foto referencial de archivo

Este jueves es la jornada inaugural del Festival del Huaso de Olmué 2026, que se extenderá hasta el próximo domingo.

Cada noche cuenta con una obertura para dar la bienvenida al público de El Patagual y dar paso al primer invitado musical, el número de humor y luego al artista que cerrará la noche.

En esta ocasión, el evento repetirá a la dupla de animadores compuesta por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

Por su parte, las personas que deseen asistir deben adquirir sus entradas en Puntoticket, que tienen valores entre $41.000 y $98.500.

Artistas del Festival de Olmué 2026 hoy

La programación del Festival de Olmué 2026 señala que hoy, jueves 15 de enero , se presentan los siguientes artistas:

Obertura Musical Chilena

Myriam Hernández

Paul Vásquez

Nicole

El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de TVN y de forma online en las plataformas digitales de la señal.