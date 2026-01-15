SUSCRÍBETE POR $1100
    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    El evento tiene su jornada inaugural durante hoy, 15 de enero.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026. Foto referencial de archivo ANDRES PINA/ATON CHILE

    Este jueves es la jornada inaugural del Festival del Huaso de Olmué 2026, que se extenderá hasta el próximo domingo.

    Cada noche cuenta con una obertura para dar la bienvenida al público de El Patagual y dar paso al primer invitado musical, el número de humor y luego al artista que cerrará la noche.

    En esta ocasión, el evento repetirá a la dupla de animadores compuesta por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

    Por su parte, las personas que deseen asistir deben adquirir sus entradas en Puntoticket, que tienen valores entre $41.000 y $98.500.

    Artistas del Festival de Olmué 2026 hoy

    La programación del Festival de Olmué 2026 señala que hoy, jueves 15 de enero, se presentan los siguientes artistas:

    • Obertura Musical Chilena
    • Myriam Hernández
    • Paul Vásquez
    • Nicole

    El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de TVN y de forma online en las plataformas digitales de la señal.

    Parrilla del Festival de Olmué 2026. Foto: TVN
