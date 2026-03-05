Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes durante marzo
Revisa la lista de convenios disponibles en las estaciones de servicio, que se activan al usar determinados medios de pago o comprar en un día concreto de la semana.
Llega un nuevo mes y junto con él se renuevan algunos de los convenios que ofrecen descuentos por litro de bencina, los que pueden resultar de gran ayuda durante marzo, caracterizado por los importantes gastos que se presentan a nivel familiar.
Se trata de promociones disponibles en determinadas estaciones de servicio, que se activan al acudir un día de la semana en concreto o al utilizar tarjetas de crédito y/o aplicaciones asociadas.
Revisa a continuación el listado de promociones vigentes y cómo acceder a ellas, según informan las marcas en sus sitios web y redes sociales.
Descuentos en Copec
- CopecPay: $10 de descuento por litro todos los días al pagar con la aplicación.
- Cencosud Scotiabank: todos los lunes se ofrece un descuento de hasta $100 por litro pagando con tarjeta Cencosud Scotiabank asociada a la app Copec.
- Banco Internacional: $100 de descuento por litro todos los martes, pagando con tarjeta Mastercard Clásica, Gold o Black de Banco Internacional asociada a la app Copec.
- Scotiabank: $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec.
- Banco BCI: $100 de descuento, equivalente a 7% de cashback, todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec.
- Tenpo: descuento desde $50 poor litro todos los viernes pagando a través de la app Copec.
- Machbank: descuento de $100 por litro usando todos los sábados usando Machbank crédito a través de la app Copec.
- Bice: descuento de 100$ por litro todos los domingos pagando con tarjeta de Crédito Limitless asociada a la app Copec.
Descuentos en Shell
- Tarjeta Lider Bci: $100 de descuento por litro de combustible cada martes, mediante la aplicación Micopiloto, con máximo de dos cargas mensuales.
- WOM: descuento de $50 por litro los miércoles mediante un código a solicitar en la app WOM, con máximo de dos cargas al mes y 36 litros por carga.
- Banco Bice: los domingos se dispone de un descuento de $100 por litro pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la app Micopiloto. El tope es de $5.000 al mes en una transacción.
- Banco Security: $100 de descuento por litro cada domingo con tope de $5.000 en una carga.
- Cumpleaños: los usuarios de la app Micopiloto pueden recibir un $50 de descuento por litro durante los siete días después de su cumpleaños. El tope es de una carga de máximo 70 litros.
Descuentos Aramco
- Consorcio: descuento de $100 por litro pagando con tarjeta de crédito Banco Consorcio o $150 mediante la app Aramco Estaciones. El tope por titular al mes es de $8.000 para pago físico y $10.000 a través de la app.
- Mercado Pago: todos los martes se obtiene un $50 de descuento por litro al pagar con tarjeta física prepago Mercado Pago o digital en estaciones adheridas, con tope de $5.000.
- Banco Ripley: los miércoles se ofrece un descuento usando tarjeta de crédito o débito Banco Ripley física, a través de la app Aramco Estaciones, con $100 para categoría Plus; $125 para Silver o $150 para Gold, con tope de $8.000 al mes.
- ABC: los jueves se ofrece un descuento de $150 pagando con tarjeta de crédito ABC. El tope es de $10.000 al mes por titular.
- Tenpo: todos los viernes se puede obtener entre $50 y $300 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito o prepago Tenpo mediante la app Aramco Estaciones. El tope es de $4.000 por viernes, con máximo dos transacciones al mes en compras mínimas de $5.000.
- SBPay: todos los sábados se obtiene un descuento de $100 por litro pagando con tarjeta de crédito SBPay física o $150 de descuento por litro si se utiliza la aplicación Aramco Estaciones. Para clientes prime el beneficio también aplica los viernes, sábado y domingo. El tope es de $10.000 por titular al mes.
- Spin: $150 por litro de descuento todos los domingos pagando con tarjeta de crédito Spin Visa o a través de la app Aramco Estaciones en estaciones adheridas, con tope de $10.000 al mes.
