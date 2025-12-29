Los horarios de supermercados Tottus previo al Año Nuevo
La cadena confirmó cómo será su funcionamiento en los próximos días.
En la última semana del 2025 se vuelven a presentar cambios en el funcionamiento del comercio, en el marco de la celebración de Año Nuevo.
Al respecto, desde la cadena Tottus se confirmó cómo será su atención de público para los próximos días, antes del feriado irrenunciable.
Horario de supermercados Tottus
En redes sociales Tottus informó que sus locales funcionan este miércoles 31 de diciembre hasta las 18:30 o 19:00 horas, según cada establecimiento detallado aquí.
Para el jueves 1 de enero todos los supermercados estarán cerrados.
Cómo funciona el comercio previo al feriado
Los establecimientos del comercio cuentan con un cierre anticipado de sus puertas para la jornada del miércoles, 31 de diciembre, por la víspera del Año Nuevo.
Luego, el jueves 1 de enero la mayoría de establecimientos estarán cerrados por el feriado irrenunciable, donde solo podrán funcionar los siguientes tipos de locales:
- Restaurantes
- Clubes
- Cines
- Espectáculos en vivo
- Discotecas
- Pubs
- Casinos
- Farmacias de urgencia o de turno
- Expendios de combustible
- Tiendas de conveniencia que preparen alimentos
- Negocios atendidos por sus propios dueños o familiares directos
Según indica la Dirección del Trabajo, la actividad comercial se podrá retomar a partir de las 06:00 horas del viernes 2 de enero de 2026.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.