Los horarios de supermercados Tottus previo al Año Nuevo. Foto referencial falabella.com

En la última semana del 2025 se vuelven a presentar cambios en el funcionamiento del comercio, en el marco de la celebración de Año Nuevo.

Al respecto, desde la cadena Tottus se confirmó cómo será su atención de público para los próximos días, antes del feriado irrenunciable.

Horario de supermercados Tottus

En redes sociales Tottus informó que sus locales funcionan este miércoles 31 de diciembre hasta las 18:30 o 19:00 horas , según cada establecimiento detallado aquí.

Para el jueves 1 de enero todos los supermercados estarán cerrados.

Cómo funciona el comercio previo al feriado

Los establecimientos del comercio cuentan con un cierre anticipado de sus puertas para la jornada del miércoles, 31 de diciembre, por la víspera del Año Nuevo.

Luego, el jueves 1 de enero la mayoría de establecimientos estarán cerrados por el feriado irrenunciable, donde solo podrán funcionar los siguientes tipos de locales:

Restaurantes

Clubes

Cines

Espectáculos en vivo

Discotecas

Pubs

Casinos

Farmacias de urgencia o de turno

Expendios de combustible

Tiendas de conveniencia que preparen alimentos

Negocios atendidos por sus propios dueños o familiares directos

Según indica la Dirección del Trabajo, la actividad comercial se podrá retomar a partir de las 06:00 horas del viernes 2 de enero de 2026.