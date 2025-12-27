SUSCRÍBETE POR $1100
    Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 5 tras interrupción

    La interrupción había motivado el cierre de algunas estaciones. Sin embargo, la situación ya fue normalizada.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La mañana de este sábado, Metro de Santiago informó el cierre de cinco estaciones de la Línea 5 debido a la presencia de una persona en la vía, situación que obligó a modificar el servicio habitual y a operar el recorrido en dos tramos. Sin embargo, el servicio se normalizó cerca de las 09:29 horas.

    Las estaciones que fueron cerradas y se mantenían sin detención de trenes era Cumming, Quinta Normal, Gruta de Lourdes, Blanqueado y Lo Prado.

    A raíz de esta contingencia, la Línea 5 estaba operativa únicamente entre Plaza de Maipú y San Pablo, además del tramo comprendido entre Santa Ana y Vicente Valdés.

    Desde la empresa indicaron que todas las combinaciones de la Línea 5 se mantenían disponibles.

    A eso de las 09:29 horas, Metro de Santiago reportó la normalización del servicio en la Línea 5, ratificando que toda la red del transporte subterráneo estaba disponible.

    Metro cierra cinco estaciones de la Línea 5 y servicio funciona en dos tramos
