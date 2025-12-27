Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 5 tras interrupción
La interrupción había motivado el cierre de algunas estaciones. Sin embargo, la situación ya fue normalizada.
La mañana de este sábado, Metro de Santiago informó el cierre de cinco estaciones de la Línea 5 debido a la presencia de una persona en la vía, situación que obligó a modificar el servicio habitual y a operar el recorrido en dos tramos. Sin embargo, el servicio se normalizó cerca de las 09:29 horas.
Las estaciones que fueron cerradas y se mantenían sin detención de trenes era Cumming, Quinta Normal, Gruta de Lourdes, Blanqueado y Lo Prado.
A raíz de esta contingencia, la Línea 5 estaba operativa únicamente entre Plaza de Maipú y San Pablo, además del tramo comprendido entre Santa Ana y Vicente Valdés.
Desde la empresa indicaron que todas las combinaciones de la Línea 5 se mantenían disponibles.
A eso de las 09:29 horas, Metro de Santiago reportó la normalización del servicio en la Línea 5, ratificando que toda la red del transporte subterráneo estaba disponible.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesNavidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.