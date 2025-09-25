SUSCRÍBETE
Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

El cantautor español visitará el Movistar Arena como parte de su gira KM0 y ya agotó el primer concierto.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios. Foto referencial de archivo

Pablo Alborán prepara su próxima visita a nuestro país, con una cita que ya agotó las entradas para su primera parte y, debido al éxito, se confirmó una segunda fecha.

Los conciertos están programados para el 2 y 3 de marzo de 2026 en el Movistar Arena, siendo esta última jornada la que tendrá una pronta venta de entradas.

El cantautor español visitará suelo nacional como parte de su Global Tour KM0, que se enmarca en el lanzamiento de su reciente disco del mismo nombre y que lo llevará también a escenarios de América y Europa.

“Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música”, comentó el artista mediante un comunicado ante su próximo reencuentro con sus seguidores.

Venta de entradas para Pablo Alborán

La venta de entradas para la segunda fecha de Pablo Alborán se realizará en los próximos días mediante el sistema Puntoticket.

El proceso comenzará el 29 de septiembre, a las 11:00 horas, a través de una preventa exclusiva pagando con tarjetas Santander, que ofrece un 20% de descuento a sus clientes.

Posteriormente, el 1 de octubre a las 11:01 horas comenzará la venta general de boletos.

Las ubicaciones y precios informados por la plataforma son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio:

  • Primeras filas $294.375
  • Diamante $235.500
  • Platinum $188.400
  • Platea Zafiro $147.188
  • Golden $117.750
  • Platea Royal $100.088
  • Platea Baja $82.425
  • Silver $70.650
  • Platea Alta $58.875
  • Tribuna $47.100
  • Movilidad reducida y acompañante $47.100
