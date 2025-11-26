BLACK SALE $990
    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    El proceso se realizará en los próximos días y facilitará un puntaje válido para la Admisión 2026.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ ATON CHILE

    A inicios de diciembre corresponde la aplicación de la PAES 2025 o Prueba de Acceso a la Educación Superior.

    Se trata de la llamada rendición regular, el segundo proceso del año que llega luego de su equivalente de invierno y permite obtener un puntaje válido para la Admisión 2026.

    Fechas de la PAES

    La PAES 2025 se realizará durante los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre.

    Los horarios de las pruebas corresponden a los siguientes (en Rapa Nui son una hora antes):

    Lunes 1Martes 2Miércoles 3
    9:00 horasCompetencia lectora
    65 preguntas
    2 horas y 30 minutos    		Competencia Matemática 1 (M1)
    65 preguntas
    2 horas y 20 minutos
    15:00 horasCompetencia Matemática 2 (M2)
    55 preguntas
    2 horas y 20 minutos    		Ciencias
    80 preguntas
    2 horas y 40 minutos    		Historia y Ciencias Sociales
    65 preguntas
    2 horas

    Cabe recordar que se recomienda llegar con, al menos, 30 minutos de anticipación a cada prueba.

    Local de rendición

    Los locales de rendición de la PAES se publicarán este viernes 28 de noviembre a las 9:00 horas.

    La información estará disponible en el Portal de Inscripción, donde se podrá descargar la Tarjeta de Identificación.

    Una vez se conozca el lugar al que se deberá acudir, la Subsecretaría de Educación Superior recomienda asistir al reconocimiento de salas en el establecimiento asignado.

    Se trata de un proceso voluntario que permitirá conocer la ubicación de la sala en la que se rendirá cada prueba.

    El reconocimiento se realizará el lunes 1 de diciembre entre las 12:00 y las 13:00 horas. En Rapa Nui el horario será entre 11:00 y 12:00 horas.

    Qué se necesita para rendir la PAES

    El Demre indica que para rendir la PAES se debe acudir al local con lo siguiente:

    • Cédula de identidad o pasaporte
    • Tarjeta de Identificación impresa
    • Lápiz grafito N°2 o portaminas HB y goma de borrar

    También se encuentra la opción de llevar destacador y, según dictamine la autoridad sanitaria, se podría requerir contar con mascarilla y alcohol gel.

    Por el contrario, no se debe llevar mochila, bolso, cartera, celular, cámara, artículos electrónicos o audífonos.

    Lo anterior es porque, durante la rendición de la prueba, se encuentra prohibido el uso de celulares, tablets y otros aparatos electrónicos.

    Resultados y próximas fechas

    Los resultados de la PAES regular se publicarán el lunes 5 de enero de 2026 a las 08:00 horas en las plataformas demre.cl y acceso.mineduc.cl.

    En resumen, las próximas fechas del proceso 2026 corresponden a:

    • 5 de enero: resultados de puntajes
    • 5 al 8 de enero: etapa de postulaciones
    • 19 de enero: resultados del proceso de selección
    • 20 al 22 de enero: primera etapa de matrícula
    • 23 al 29 de enero: segunda etapa de matrícula
