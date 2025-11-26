PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber. Foto referencial de archivo

A inicios de diciembre corresponde la aplicación de la PAES 2025 o Prueba de Acceso a la Educación Superior.

Se trata de la llamada rendición regular, el segundo proceso del año que llega luego de su equivalente de invierno y permite obtener un puntaje válido para la Admisión 2026.

Fechas de la PAES

La PAES 2025 se realizará durante los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre.

Los horarios de las pruebas corresponden a los siguientes (en Rapa Nui son una hora antes):

Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 9:00 horas Competencia lectora

65 preguntas

2 horas y 30 minutos Competencia Matemática 1 (M1)

65 preguntas

2 horas y 20 minutos 15:00 horas Competencia Matemática 2 (M2)

55 preguntas

2 horas y 20 minutos Ciencias

80 preguntas

2 horas y 40 minutos Historia y Ciencias Sociales

65 preguntas

2 horas

Cabe recordar que se recomienda llegar con, al menos, 30 minutos de anticipación a cada prueba.

Local de rendición

Los locales de rendición de la PAES se publicarán este viernes 28 de noviembre a las 9:00 horas.

La información estará disponible en el Portal de Inscripción, donde se podrá descargar la Tarjeta de Identificación.

Una vez se conozca el lugar al que se deberá acudir, la Subsecretaría de Educación Superior recomienda asistir al reconocimiento de salas en el establecimiento asignado.

Se trata de un proceso voluntario que permitirá conocer la ubicación de la sala en la que se rendirá cada prueba.

El reconocimiento se realizará el lunes 1 de diciembre entre las 12:00 y las 13:00 horas . En Rapa Nui el horario será entre 11:00 y 12:00 horas.

Si rindes la #PAES regular 2025, te recomendamos asistir al reconocimiento de salas en tu local de rendición para conocer el establecimiento y la ubicación de la sala donde se aplicarán las pruebas.

🔹 Es voluntario

🔹 Locales de rendición se conocerán el 28/nov en tarjeta de id. pic.twitter.com/McbWVAFQwd — Subsecretaría de Educación Superior (@SubseEdSuperior) November 20, 2025

Qué se necesita para rendir la PAES

El Demre indica que para rendir la PAES se debe acudir al local con lo siguiente:

Cédula de identidad o pasaporte

Tarjeta de Identificación impresa

Lápiz grafito N°2 o portaminas HB y goma de borrar

También se encuentra la opción de llevar destacador y, según dictamine la autoridad sanitaria, se podría requerir contar con mascarilla y alcohol gel.

Por el contrario, no se debe llevar mochila, bolso, cartera, celular, cámara, artículos electrónicos o audífonos.

Lo anterior es porque, durante la rendición de la prueba, se encuentra prohibido el uso de celulares, tablets y otros aparatos electrónicos.

Resultados y próximas fechas

Los resultados de la PAES regular se publicarán el lunes 5 de enero de 2026 a las 08:00 horas en las plataformas demre.cl y acceso.mineduc.cl.

En resumen, las próximas fechas del proceso 2026 corresponden a: