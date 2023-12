Plebiscito 2023: ¿Qué se necesita para poder votar?

Este domingo 17 de diciembre, se votará por el Plebiscito Constitucional, en donde las personas deberán elegir si es que están “A favor” o “En contra” del texto de la Nueva Constitución, el cual fue propuesto por el Consejo Constitucional.

Al igual que en los últimos procesos, el voto será obligatorio, por lo que, si un ciudadano no asiste, se arriesgan a recibir una multa que va desde las 0,5 a 3 UTM, es decir, entre los $32.000 a $192.000 aproximadamente.

¿Qué se necesita para poder votar?

Para poder ejercer el voto en el Plebiscito Constitucional, las personas deben presentarse con el siguiente documento:

La cédula de identidad o pasaporte, los cuales pueden estar vencidos desde el 1 de enero de 2020.

En caso de olvidar el documento, a la persona no se le permitirá votar, ya que el Servicio Electoral de Chile (Servel) explica que los vocales de mesa no podrán aceptar otros tipos certificados.

Además, presentarse a la mesa asignada de votación con un lápiz de pasta azul es solo una recomendación, debido a que, si alguien no lo lleva, se le facilitará uno en el lugar.

¿Quiénes pueden excusarse de votar?

Las personas que pueden excusarse de votar son aquellas que presenten las siguientes condiciones:

Por enfermedad.

Encontrarse a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral.

Ausencia del país.

Otro impedimento grave, el cual deberá ser comprobado ante el juez competente.

Si una persona se encuentra a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral, deberá realizar un trámite en la Comisaría Virtual.

No obstante, si no se asiste a votar por alguno de los otros motivos señalados, de acuerdo a lo declarado por el Servel, se deberá esperar el llamado del Juzgado de Policía Local, en donde deberán justificar ante el juez por qué no se asistió a la votación y llevar documentación de respaldo.