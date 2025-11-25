Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque. Foto referencial de archivo Flickr Teletón Chile

Esta semana llega la nueva edición de la Teletón y ya se conocen los detalles de la programación televisiva de la cruzada solidaria.

El evento está programado para este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, con espectáculos en el Teatro Teletón y un gran cierre de regreso en el Estadio Nacional.

La cobertura se podrá seguir mediante los canales asociados a Anatel y considera bloques temáticos que tendrán números musicales, bailes, homenajes y más sorpresas.

Entre los artistas confirmados se encuentran Paulina Rubio, Pablo Alborán, Ana Torroja, Cristian Castro y María José Quintanilla, entre muchos más.

Programación de la Teletón 2025

Se reveló la programación de la Teletón 2025, con los siguientes artistas invitados según bloque horario:

Bloque 1, Obertura de 22:00 a 02:00 horas

Alan García

Denisse Malebrán

Francisco Sazo

Roberto Márquez

Kanela

Polimá Westcoast

Alanys Lagos

Consuelo Schuster

Nicole

Cristian Castro

Emmanuel, Yuri, Lucero y Mijares en el show Entre amigos

Katteyes

Bloque 2, Trasnoche de 02:00 a 08:00 horas

Obertura musical con influencers

Sketch de La oficina del Jappening con Ja

Batalla de famosos tributando a artistas con Julián Elfenbein/Freddy Mercury, Pamela Leiva/Anitta, Mónica Godoy/Rafaella Carra y Willy Sabor/Footlosse

El Muro

Pablito Pesadilla

Loyaltty

Julianno Sossa

Toly Fu

King Savagge

Lucky Brown

Históricos del Sound

Cierre musical de influencers

Bloque 3, Mañana Familiar de 08:00 a 13:30 horas

El payaso Plim Plim

Boyband chilena Q_ARE

Lara Campos

Actividades sorpresa

Bloque 4, Tarde Teletón de 14:00 a 17:00 horas

Competencia de Karting

Musical de actores con Carmen Gloria Bresky, Claudio Olate, Fran Walker, Rey Alcalde, Claudio Castellón y más

Bloque 5, Cierre Teatro de 17:00 a 21:00 horas

Zúmbale Primo y Don Francisco

Homenaje a la Nueva Ola

El regreso de La cuatro

Darkiel

Bloque 6, Cierre Teletón en el Estadio Nacional desde las 22:00 horas