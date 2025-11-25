Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque
La cruzada solidaria se realizará el 28 y 29 de noviembre en el Teatro y el Estadio Nacional.
Esta semana llega la nueva edición de la Teletón y ya se conocen los detalles de la programación televisiva de la cruzada solidaria.
El evento está programado para este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, con espectáculos en el Teatro Teletón y un gran cierre de regreso en el Estadio Nacional.
La cobertura se podrá seguir mediante los canales asociados a Anatel y considera bloques temáticos que tendrán números musicales, bailes, homenajes y más sorpresas.
Entre los artistas confirmados se encuentran Paulina Rubio, Pablo Alborán, Ana Torroja, Cristian Castro y María José Quintanilla, entre muchos más.
Programación de la Teletón 2025
Se reveló la programación de la Teletón 2025, con los siguientes artistas invitados según bloque horario:
Bloque 1, Obertura de 22:00 a 02:00 horas
- Alan García
- Denisse Malebrán
- Francisco Sazo
- Roberto Márquez
- Kanela
- Polimá Westcoast
- Alanys Lagos
- Consuelo Schuster
- Nicole
- Cristian Castro
- Emmanuel, Yuri, Lucero y Mijares en el show Entre amigos
- Katteyes
Bloque 2, Trasnoche de 02:00 a 08:00 horas
- Obertura musical con influencers
- Sketch de La oficina del Jappening con Ja
- Batalla de famosos tributando a artistas con Julián Elfenbein/Freddy Mercury, Pamela Leiva/Anitta, Mónica Godoy/Rafaella Carra y Willy Sabor/Footlosse
- El Muro
- Pablito Pesadilla
- Loyaltty
- Julianno Sossa
- Toly Fu
- King Savagge
- Lucky Brown
- Históricos del Sound
- Cierre musical de influencers
Bloque 3, Mañana Familiar de 08:00 a 13:30 horas
- El payaso Plim Plim
- Boyband chilena Q_ARE
- Lara Campos
- Actividades sorpresa
Bloque 4, Tarde Teletón de 14:00 a 17:00 horas
- Competencia de Karting
- Musical de actores con Carmen Gloria Bresky, Claudio Olate, Fran Walker, Rey Alcalde, Claudio Castellón y más
Bloque 5, Cierre Teatro de 17:00 a 21:00 horas
- Zúmbale Primo y Don Francisco
- Homenaje a la Nueva Ola
- El regreso de La cuatro
- Darkiel
Bloque 6, Cierre Teletón en el Estadio Nacional desde las 22:00 horas
- Obertura
- Myriam Hernández
- Pablo Alborán
- Zúmbale Primo
- Ana Torroja
- Musical de Emilia Dides, Bray On y Nico Ruiz
- Lucero
- María José Quintanilla
- Show de magia de Jean Paul Olhaberry
- Stefan Kramer
- Gino Mella
- Francisca Valenzuela
- Paulina Rubio
- Noche de Brujas
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.