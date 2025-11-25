BLACK SALE $990
    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    La cruzada solidaria se realizará el 28 y 29 de noviembre en el Teatro y el Estadio Nacional.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque. Foto referencial de archivo Flickr Teletón Chile Luis Quinteros

    Esta semana llega la nueva edición de la Teletón y ya se conocen los detalles de la programación televisiva de la cruzada solidaria.

    El evento está programado para este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, con espectáculos en el Teatro Teletón y un gran cierre de regreso en el Estadio Nacional.

    La cobertura se podrá seguir mediante los canales asociados a Anatel y considera bloques temáticos que tendrán números musicales, bailes, homenajes y más sorpresas.

    Entre los artistas confirmados se encuentran Paulina Rubio, Pablo Alborán, Ana Torroja, Cristian Castro y María José Quintanilla, entre muchos más.

    Programación de la Teletón 2025

    Se reveló la programación de la Teletón 2025, con los siguientes artistas invitados según bloque horario:

    Bloque 1, Obertura de 22:00 a 02:00 horas

    • Alan García
    • Denisse Malebrán
    • Francisco Sazo
    • Roberto Márquez
    • Kanela
    • Polimá Westcoast
    • Alanys Lagos
    • Consuelo Schuster
    • Nicole
    • Cristian Castro
    • Emmanuel, Yuri, Lucero y Mijares en el show Entre amigos
    • Katteyes

    Bloque 2, Trasnoche de 02:00 a 08:00 horas

    • Obertura musical con influencers
    • Sketch de La oficina del Jappening con Ja
    • Batalla de famosos tributando a artistas con Julián Elfenbein/Freddy Mercury, Pamela Leiva/Anitta, Mónica Godoy/Rafaella Carra y Willy Sabor/Footlosse
    • El Muro
    • Pablito Pesadilla
    • Loyaltty
    • Julianno Sossa
    • Toly Fu
    • King Savagge
    • Lucky Brown
    • Históricos del Sound
    • Cierre musical de influencers

    Bloque 3, Mañana Familiar de 08:00 a 13:30 horas

    • El payaso Plim Plim
    • Boyband chilena Q_ARE
    • Lara Campos
    • Actividades sorpresa

    Bloque 4, Tarde Teletón de 14:00 a 17:00 horas

    • Competencia de Karting
    • Musical de actores con Carmen Gloria Bresky, Claudio Olate, Fran Walker, Rey Alcalde, Claudio Castellón y más

    Bloque 5, Cierre Teatro de 17:00 a 21:00 horas

    • Zúmbale Primo y Don Francisco
    • Homenaje a la Nueva Ola
    • El regreso de La cuatro
    • Darkiel

    Bloque 6, Cierre Teletón en el Estadio Nacional desde las 22:00 horas

    • Obertura
    • Myriam Hernández
    • Pablo Alborán
    • Zúmbale Primo
    • Ana Torroja
    • Musical de Emilia Dides, Bray On y Nico Ruiz
    • Lucero
    • María José Quintanilla
    • Show de magia de Jean Paul Olhaberry
    • Stefan Kramer
    • Gino Mella
    • Francisca Valenzuela
    • Paulina Rubio
    • Noche de Brujas
