Tus Preguntas es una sección de La Tercera donde los suscriptores pueden enviar sus preguntas sobre distintos temas.

Pregunta: ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios? Particularmente lo que está pasando en los colegios llamados “emblemáticos”.

Participa el suscriptor: Juan Romo





Jeannette Jara: Prevención e intervención social

Si bien la candidata Jeannette Jara no aborda de forma explícita en su programa la violencia en los colegios “emblemáticos”, durante el pasado debate ARCHI abordó el tema a partir de una pregunta sobre la agresión a tres profesoras en el Instituto Nacional, una de las cuales fue rociada con combustible en la cara.

Allí reconoció que el tema de los llamados “overoles blancos” es de una enorme complejidad y declaró que respetará la ley y hará que el estado de derecho se cumpla. Agregó, además, que este problema es causado por un grupo pequeño que podría haber sido identificado hace mucho tiempo, y que por ello impulsará cambios legales en inteligencia, coordinación con la fiscalía y protección de testigos para perseguir este tipo de delitos.

En su programa de gobierno detalla una estrategia integral que busca abordar los factores de riesgo en trayectorias delictivas tempranas. Los puntos claves son:

Intervención comunitaria temprana: Propone implementar una estrategia de primera respuesta para NNA de entre 7 y 13 años en riesgo de iniciar trayectorias delictivas. Este programa contempla tutorías, talleres socioeducativos e intervención con las familias para ofrecer un entorno de apoyo (Medida 178).

Ampliación del Programa Lazos: Planea extenderlo a 60 nuevas comunas, basándose en sus resultados efectivos en la prevención e intervención socio-delictual con NNA y sus familias, afirma el programa, buscando replicar un modelo probado de trabajo comunitario (Medida 179).

Reinserción social juvenil: Busca intensificar y diversificar los programas de reinserción para infractores primerizos de entre 18 y 29 años. El objetivo es facilitar su inserción social y laboral para evitar la reincidencia (Medida 180).

Campaña nacional contra la violencia: Contempla el desarrollo de una campaña comunicacional a gran escala para promover el buen trato y erradicar todo tipo de violencia y maltrato hacia NNA, fomentando un cambio cultural a nivel nacional (Medida 182).

José Antonio Kast: Restauración de la autoridad

Para José Antonio Kast, la violencia escolar es un síntoma directo de lo que su programa denomina un proyecto de la “izquierda radical” para “dañar el respeto a la autoridad en distintos ámbitos de nuestra vida: la autoridad de los padres, de los profesores, de la autoridad política”. Esta crisis interna de orden, afirma, debe ser revertida con firmeza, en línea con su pilar de gobierno centrado en la seguridad.

Consultado sobre el tema, en debates pasados (ARCHI y ANATEL), afirmó que el actual gobierno “destruyó todos los liceos emblemáticos” y expresó su descontento porque no se defendió a los profesores que fueron atacados por los “overoles blancos”. Agregó que los responsables de los ataques deberían ser incluidos en una “lista única de vándalos” para que “nunca más reciban un beneficio público”.

Los puntos claves de su postura son: