VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    Los suscriptores de La Tercera quisieron conocer la postura de los candidatos presidenciales respecto a la violencia en las escuelas, particularmente lo que pasa en los colegios llamados "emblemáticos".

     

    Tus Preguntas es una sección de La Tercera donde los suscriptores pueden enviar sus preguntas sobre distintos temas. De aquí a los comicios del próximo domingo 14, estaremos haciendo una versión “Segunda vuelta presidencial”, rescatando sus inquietudes.

    Pregunta: ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios? Particularmente lo que está pasando en los colegios llamados “emblemáticos”.

    Participa el suscriptor: Juan Romo


    Jeannette Jara: Prevención e intervención social

    Si bien la candidata Jeannette Jara no aborda de forma explícita en su programa la violencia en los colegios “emblemáticos”, durante el pasado debate ARCHI abordó el tema a partir de una pregunta sobre la agresión a tres profesoras en el Instituto Nacional, una de las cuales fue rociada con combustible en la cara.

    Allí reconoció que el tema de los llamados “overoles blancos” es de una enorme complejidad y declaró que respetará la ley y hará que el estado de derecho se cumpla. Agregó, además, que este problema es causado por un grupo pequeño que podría haber sido identificado hace mucho tiempo, y que por ello impulsará cambios legales en inteligencia, coordinación con la fiscalía y protección de testigos para perseguir este tipo de delitos.

    En su programa de gobierno detalla una estrategia integral que busca abordar los factores de riesgo en trayectorias delictivas tempranas. Los puntos claves son:

    • Intervención comunitaria temprana: Propone implementar una estrategia de primera respuesta para NNA de entre 7 y 13 años en riesgo de iniciar trayectorias delictivas. Este programa contempla tutorías, talleres socioeducativos e intervención con las familias para ofrecer un entorno de apoyo (Medida 178).
    • Ampliación del Programa Lazos: Planea extenderlo a 60 nuevas comunas, basándose en sus resultados efectivos en la prevención e intervención socio-delictual con NNA y sus familias, afirma el programa, buscando replicar un modelo probado de trabajo comunitario (Medida 179).
    • Reinserción social juvenil: Busca intensificar y diversificar los programas de reinserción para infractores primerizos de entre 18 y 29 años. El objetivo es facilitar su inserción social y laboral para evitar la reincidencia (Medida 180).
    • Campaña nacional contra la violencia: Contempla el desarrollo de una campaña comunicacional a gran escala para promover el buen trato y erradicar todo tipo de violencia y maltrato hacia NNA, fomentando un cambio cultural a nivel nacional (Medida 182).

    José Antonio Kast: Restauración de la autoridad

    Para José Antonio Kast, la violencia escolar es un síntoma directo de lo que su programa denomina un proyecto de la “izquierda radical” para “dañar el respeto a la autoridad en distintos ámbitos de nuestra vida: la autoridad de los padres, de los profesores, de la autoridad política”. Esta crisis interna de orden, afirma, debe ser revertida con firmeza, en línea con su pilar de gobierno centrado en la seguridad.

    Consultado sobre el tema, en debates pasados (ARCHI y ANATEL), afirmó que el actual gobierno “destruyó todos los liceos emblemáticos” y expresó su descontento porque no se defendió a los profesores que fueron atacados por los “overoles blancos”. Agregó que los responsables de los ataques deberían ser incluidos en una “lista única de vándalos” para que “nunca más reciban un beneficio público”.

    Los puntos claves de su postura son:

    • Condena a la violencia escolar: Durante la primera vuelta, en el debate presidencial de ANATEL, Kast fue enfático al señalar que “nada justifica la violencia, nada justifica ponerse al lado de alguien que construye una bomba molotov, nada justifica ponerse al lado de algunos jóvenes que incluso quemaron a sus compañeros de curso por usar molotov”. Su postura es de tolerancia cero ante estos actos.
    • Enfoque de “Gobierno de Emergencia”: Su plan propone un “gobierno de emergencia” para enfrentar la crisis de seguridad, destacando que el crimen organizado y el narcotráfico afectan “de manera particular a nuestros niños y jóvenes”. La violencia escolar se enmarca dentro de esta emergencia nacional.
    • Restauración del principio de autoridad: El programa de Kast identifica la erosión del respeto a los profesores como un fenómeno que debilita la convivencia social. Por tanto, una de sus prioridades será restablecer el principio de autoridad en las aulas.
    • Aplicación de la ley sin excepciones: Su programa establece como premisa que “La ley volverá a ser la misma para todos, sin excepciones ni privilegios”. Este principio se aplicaría rigurosamente a los hechos de violencia en los establecimientos educacionales.
    Más sobre:Tus PreguntasEleccionesElecciones PresidencialesViolencia colegiosJeannette JaraJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comisión de Educación del Senado aprueba en general y en particular proyecto que regula mecanismos de acceso a pedagogía

    Timoneles oficialistas evitan ahondar en declaraciones de Jara sobre Machado y distanciamiento de voceros sobre el tema

    Comisión de Gobierno del Senado despacha reforma al sistema político: iniciativa se votará el próximo martes en sala

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida

    Comisión revisora aprueba procedencia de la acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta
    Chile

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Comisión de Educación del Senado aprueba en general y en particular proyecto que regula mecanismos de acceso a pedagogía

    Timoneles oficialistas evitan ahondar en declaraciones de Jara sobre Machado y distanciamiento de voceros sobre el tema

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida
    Negocios

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida

    El histórico 2025 de las exportaciones chilenas: envíos rozan los US$ 100.000 millones a noviembre

    La respuesta de SQM en la Suprema: “La única finalidad de Tianqi es entrabar la ejecución de una asociación con Codelco”

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación
    Tendencias

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    En vivo: Real Madrid recibe al Manchester City por la fase de liga de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid recibe al Manchester City por la fase de liga de la Champions League

    La señal que da Mauricio Isla que lo aleja de Colo Colo

    Flamengo de Erick Pulgar derriba a Cruz Azul y se mete en la semifinal de la Copa Intercontinental

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile
    Cultura y entretención

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    Dónde ver Una Batalla Tras Otra y otras grandes nominadas a los Globos de Oro 2026

    Un retrato emocional: las claves del documental de Jeff Buckley que arrasó en In-Edit

    Criminalidad en Perú y estado de emergencia: Cada día asesinan a más de 5 personas a nivel nacional
    Mundo

    Criminalidad en Perú y estado de emergencia: Cada día asesinan a más de 5 personas a nivel nacional

    Retienen pasaporte del cardenal venezolano Porras y Petro hace llamado a Maduro

    La odisea de Machado para salir de Venezuela y llegar a Oslo, donde su hija recibió en su nombre el Nobel de la Paz

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio