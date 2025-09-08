Quiénes reciben el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil que se paga esta semana
Se confirmó la fecha de entrega del beneficio, cuya asignación se podrá verificar en línea.
Se confirmó que desde este viernes, 12 de septiembre, se podrá consultar si a una familia le corresponde recibir el Bono Logro Escolar de este año, para estudiantes de entre quinto básico y cuarto medio.
El beneficio se encuentra dirigido a alumnos de grupos usuarios del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que además cuenten con un desempeño sobresaliente en clases.
Pago del Bono Logro Escolar
Desde el 12 de septiembre se podrá verificar si corresponde recibir el aporte en el sitio del Bono Logro Escolar.
Se informó que el depósito se realizará de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, hacia la CuentaRUT de BancoEstado a nombre de la persona que cobra los aportes dirigidos a la familia.
Respecto al monto, este bono se dividirá en dos tramos, según el rendimiento del estudiante en su curso, de la siguiente forma:
- $82.181 para estudiantes que estén dentro del primer 15% de mejor rendimiento.
- $49.310 para estudiantes dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.
Cabe aclarar que si una familia tiene dos o más integrantes que cumplen con los requisitos, este dinero será acumulable y compatible con otras ayudas estatales.
En resumen, los requisitos para acceder al programa son los siguientes, según indica ChileAtiende:
- Ser estudiante menor a 24 años.
- Cursar desde quinto básico a cuarto medio.
- Pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción.
- Pertenecer a una familia que esté dentro del 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
- Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación.
- La familia debe ser beneficiaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.