SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

Equipo de GrowthPor 
Equipo de Growth
CHV Noticias Central

A diario la empresa Kantar Ibope Media elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

El rating del domingo 14 de septiembre de 2025

Estos son los programas más vistos el domingo 14 de septiembre, según el rating de televisión abierta elaborado por Kantar Ibope Media.

  1. CHV Noticias Central
  2. 133 Atrapados por la Realidas
  3. Teletrece
  4. Meganoticias Prime Domingo
  5. Mundos Opuestos
  6. Cultura Tarde / Lugares que Hablan (R)
  7. 24 Horas Central Domingo
  8. CHV Noticias Tarde
  9. Sabingo (B) / Raíces Campesinas
  10. Domingos de Película / Greenland
Rating 14 de septiembre. Foto: Kantar Ibope Media

De acuerdo a Kantar Ibope Media, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

“La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media en Chile en el anuncio oficial.

“Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

Lee también:

Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Equipos de Jara y Kast fijan posturas tras informe del Banco Central por salario mínimo

OPA por Cementos Bío Bío se declara exitosa y el gigante belga casi logra el 100% de las acciones

Más baratos y “a la puerta”: la propuesta de Matthei para mejorar el acceso a medicamentos

La U gana en la cancha y Colo Colo en las finanzas: radiografía a los resultados de los tres grandes del fútbol chileno

Greystar entrará al mercado de multifamily en Ciudad Empresarial con proyecto de US$55 millones

Los reparos de Conadi al nuevo mall de Cencosud en Vitacura por eventual afectación a comunidades indígenas

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

3.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

4.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

5.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Más baratos y “a la puerta”: la propuesta de Matthei para mejorar el acceso a medicamentos
Chile

Más baratos y “a la puerta”: la propuesta de Matthei para mejorar el acceso a medicamentos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Incautan dispositivos de funcionaria del municipio de Mostazal indagada por malversación

OPA por Cementos Bío Bío se declara exitosa y el gigante belga casi logra el 100% de las acciones
Negocios

OPA por Cementos Bío Bío se declara exitosa y el gigante belga casi logra el 100% de las acciones

La U gana en la cancha y Colo Colo en las finanzas: radiografía a los resultados de los tres grandes del fútbol chileno

Greystar entrará al mercado de multifamily en Ciudad Empresarial con proyecto de US$55 millones

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy
Tendencias

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Un cierre de película: revisa el final fotográfico del maratón en el Mundial de Atletismo
El Deportivo

Un cierre de película: revisa el final fotográfico del maratón en el Mundial de Atletismo

Potencias mundiales y posibles rivales: el camino que le espera a Chile para la Copa Davis del próximo año

El particular análisis de Pablo Milad por la Supercopa entre Colo Colo y la U: “Yo creo que gana el fútbol”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025
Cultura y entretención

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

Emmy 2025: Adolescencia y El Estudio hacen historia, y The Pitt da el batatazo

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros
Mundo

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté